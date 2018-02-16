Danimarka'da kraliyet ailesinin asırlık geleneği bozuldu

Kral ve kraliçe yüzyıllardır yan yana gömüldüğü Danimarka kraliyet ailesinde, Kraliçe 2. Margrethe'nin geçen salı ölen Fransız asıllı eşi Prens Henrik'in ise saray geleneklerinin aksine yakılmayı tercih ettiği bildirildi

Danimarka'da kraliyet ailesinin asırlık geleneği bozuldu
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’n salı günü ölen Fransız asıllı eşi Prens Henrik'in, cesedinin yakılmasını vasiyet ettiği açıklandı.

Kraliyet Sarayı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Henrik'in vasiyeti üzerine, yakılan cesedin küllerinin yarısı Danimarka denizlerine serpilecek, diğer yarısı da Kraliyet Ailesinin Fredensborg Sarayı'ndaki özel bahçesine gömülecek.

Danimarka kraliyet ailesinin geleneklerine göre kral ve kraliçe yan yana gömülürken, kendisine kral unvanı verilmediği için, eşi Kraliçe 2. Margrethe'e kızan Prens Henrik, geçen yaz yaptığı açıklamada, eşinin kendisine gerekli saygıyı göstermediği gerekçesiyle yanına gömülmek istemediğini söylemişti.
 

Cenaze Kopenhag'a getirildi


Öte yandan geçen salı gecesi, Fredensborg Sarayı'nda hayatını kaybeden Prens Henrik’in cenazesi kraliyet ailesinin günlük yaşamını sürdürdüğü Amalienborg Sarayı'na getirildi.

Fredensborg Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda Danimarkalı, Prens Henrik'in saraydan çıkarılmasını izlerken, birçok kişi de sarayın önüne çiçek koydu.

Bugün Amalienborg Sarayı'ndan Christiansborg Sarayı Kilisesi’ne taşınacak tabutu, halk 3 gün boyunca ziyaret edebilecek.

Prens Henrik'e resmi cenaze töreni düzenlenmeyeceği, 20 Şubat Salı günü Christiansborg Kilisesi'nde, kraliyet ailesi mensupları ve Prens'in yakınlarının katılacağı küçük bir dini tören yapılacağı açıklandı.

Krematoryumda yakıldıktan sonra küllerinin yarısının Danimarka denizlerine serpilmesini, yarısının ise Fredensborg Sarayı’nda ailenin özel bahçesine gömülmesini vasiyet eden Prens Henrik’in bu isteğinin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
 

Prens Henrik kimdir?


Fransa'da 1934'da doğan Kont Henri Marie Jean Andre, Kraliçe 2. Margrethe ile 1967'de evlenmesinin ardından Prens Henrik unvanını aldı.

8 torun sahibi çiftin büyük oğulları Veliaht Prens Frederik 1968, Prens Joachim ise 1969'da dünyaya geldi.

Prens Henrik, kendisine kral unvanı verilmediği için Kraliyet ailesi geleneklerinin aksine, eşi Kraliçe 2. Margrethe ile yan yana gömülmek istemediğini bildirmişti.

 


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