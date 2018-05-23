Kuzey Avrupa Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan 'Üretimde gıda kaybı' verilerine göre Danimarka tarımında yıllık ortalama 33 bin tonluk sebze israfı yaşanıyor. Geçen hafta büyük bir süpermarket zinciri ve iki üretici tarafından yapılan açıklamada, bu israfla mücadele etmenin amaçlandığı belirtildi.

Danimarkalı 'Stop Wasting Food' (Gıda İsrafını Durdur) isimli bir sivil toplum kuruluşunun ise, Rema 1000 süpermarketler zinciri ve Alfred Pedersen & Søn ApS and Gartneriet Østervang Sjælland isimli üreticilerle bir anlaşma imzaladığı öğrenildi.

Bu anlaşmaya göre, bugüne kadar raflarda kendine yer bulamayan 'tipsiz' meyve ve sebzeler bu haftadan itibaren seçilmiş Rema 1000 marketlerinde satılmaya başlanacak. Ürünlerin indirimli satılacağı bildirilirken, süpermarketler zinciri ve iki üreticiyle yapılan anlaşmaya göre, Danimarkalı sivil toplum kuruluşu satılan bu ürünlerden ürün başına 3 sent pay alacak.

'PARÇASI OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Konuyla ilgili konuşan, Rema 1000 marketlerinin satın alma ve pazarlama direktörü Anders R. Jensen, yapılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek "Üreticilerin, perakendecilerin ve müşterilerin sorumluluklarını paylaştıkları ve gıda atıklarını azaltmaya odaklanan işbirliği, en büyük sonuçları vermektedir. Değer zincirindeki tüm bağlantılar gıda atıklarının azaltılmasına öncelik vermeyi tercih ettiğinde, en iyi sonuçları elde edebiliriz. İşte bu yüzden bu ortaklığın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Alfred Pedersen & Søn ApS ile satış müdürü Claus Duedal Jakobsen ise "Çeşitli şekillerdeki sebzelerimizin en az güzel görünenler kadar taze ve lezzetli olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

'SEKTÖRDE BÜYÜME YARATACAK'

Stop Wasting Food'ın kurucusu Selina Juul ise bozuk şekilli sebze ve meyvelerin Danimarkalı süpermarketlerle satılmasına ilişkin uzun yıllardır görüşüldüğünü "Bu, birincil üretim sırasında atıkların azaltılmasına yardımcı olacak ve gıda perakende sektöründe büyüme yaratacaktır. Danimarkalı tüketicilerin düzensiz şekilli sebzeleri süpermarket raflarına kabul etmeye hazır olduklarından eminim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yapılan anlaşma sonucunda bozuk şekilli sebze ve meyvelerin yaz boyunca süpermarket raflarında yerini alacağı bildirildi.