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Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Danıştay'dan son dakika Şeker Fabrikaları kararı... Türk Şeker Fabrikası A.Ş. bünyesinde 14 şeker fabrikasının özelleştirmesine yönelik Danıştay'a yapılan itiraz reddedildi. Şeker-İş Danıştay'a fabrikaların özelleştirilmesinin iptali istemiyle dava açmıştı

Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı
Danıştay 13. Dairesi, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş. Ye ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi yönündeki davayı reddetti.  Habertürk'ün haberine göre; Danıştay, şeker fabrikalarının ihale sürecinin 4046 sayılı yasaya aykırı olmadığına karar verdi.
 

YASAYA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ


Şeker -İş Sendikası, Danıştay'a, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali talebiyle dava açmıştı. Sendika, iptal başvurusunda özelleştirme ihalesinde kamu yararının gözetilmediğine dikkat çekerek, ihale sürecinin 4046 sayılı yasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Danıştay'a açılan davada; Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali istenmişti.

 


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