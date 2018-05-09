Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Danıştay 13. Dairesi, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş. Ye ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi yönündeki davayı reddetti. Habertürk'ün haberine göre; Danıştay, şeker fabrikalarının ihale sürecinin 4046 sayılı yasaya aykırı olmadığına karar verdi.
YASAYA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Şeker -İş Sendikası, Danıştay'a, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali talebiyle dava açmıştı. Sendika, iptal başvurusunda özelleştirme ihalesinde kamu yararının gözetilmediğine dikkat çekerek, ihale sürecinin 4046 sayılı yasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.
Danıştay'a açılan davada; Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali istenmişti.
Adem Özdoğan