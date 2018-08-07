Darbecilerin belgesinde kritik ayrıntı

Savcılık soruşturması kapsamında Genelkurmay Çatı Davası'nın sanıklarından eski Astsubay Hüseyin Ömür'ün mailinde ham hali ele geçirilen sıkıyönetim direktiflerinin bulunduğu word belgesi incelendi. 3 sayfadan oluşan belgenin 7 Temmuz 2016'da oluşturulduğu, belge üzerindeki son değişikliğin ise darbe akşamı saat 22.45'te yapıldığı tespit edildi. İncelemede belgenin, 'John' isimli bir bilgisayar ya da kullanıcı tarafından oluşturulduğu ortaya çıkarıldı.

TÜRKİYE'DEKİ 'JOHN'LAR MERCEK ALTINDA

Belgenin dışarıda hazırlanarak mail yoluyla Hüseyin Ömür'e gönderilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran savcılık, Türkiye'deki 'John' isimli kişileri mercek altına aldı. Darbenin sıkıyönetim direktiflerinin de Çayyolu'nda darbe toplantılarının yapıldığı villada hazırlanmış olabileceği değerlendiriliyor. John isimli kişinin kim olduğuna ilişkin henüz bulgu yok.

YükselTemel/Sabah