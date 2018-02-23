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Darijo Srna, 17 ay futboldan men edildi!

Mart ayında doping testine tabi tutulan ve Eylül ayından bu yana futbol oynamayan Darijo Srna'nın doping örneği pozitif çıktı ve 17 ay futboldan men edildi.

Darijo Srna, 17 ay futboldan men edildi!
Ukrayna Anti-Doping Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre eski Hırvatistan Milli Takım kaptanı ve Shakhtar Donetsk'in sağ beki Darijo Srna, futboldan men edildi.
 

17 AY MEN CEZASI


Mart 2017'de oynadığı bir maçın ardından verdiği örnekte 'dehydroepiandrosterone' adında ve içeriğinde steroid örneği bulunan bir madde tespit edildi. Yapılan testi pozitif sonuçlanan Srna'nın cezası 22 Ağustos'ta 2019 sona erecek ve o tarihe kadar hiçbir futbol müsabakasında forma giyemeyecek.

13 Eylül 2017'de Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Srna'nın cezası, son maçından itibaren geçerli olacak. Bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 10 maça çıkan Srna, 900 dakika sahada kaldı. (Habertürk)


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