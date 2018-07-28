Darısı Başımıza neden final yapıyor? 5. yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin çarşamba günleri yayınlanan ve ilk 4 bölümde total reyting oranlarında birinci sıraya oturan Darısı Başımıza dizisi 5. bölümüyle yayın hayatına son veriyor. Dizinin güzel giderken bir anda 5. bölümüyle final yapacak olması seyirciyi de şok etmiş durumda... Kanal yetkililerinin neden bu kararı aldığı ise henüz bilinmiyor.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ozan Öykü’yle görüşmemek için gitmekten son anda vazgeçer. Cem ve Öykü Ağva’ya birlikte gitmeye hazırlanırlar ama aralarını bozmak için fırsat kollayan Canan ne yapıp edip buna engel olur. Öykü Ağva’ya Ozan’la gitmek zorunda kalır. Ozan Öykü’nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu arada Derya’nın da Cem’i bırakmaya niyeti yoktur onu görüşmeye zorlar. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

Darısı Başımıza 5. bölümüyle 1 Ağustos Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında...

darisi basimiza 5. teaser trailer



