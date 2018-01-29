Darp edilen kadını kurtarmak isteyen futbolcu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Yedikulesporlu futbolcu, yabancı uyruklu bir kadını darp eden kişiyi durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

29 Ocak 2018, Pazartesi 20:02
Darp edilen kadını kurtarmak isteyen futbolcu bıçaklanarak öldürüldü
Yedikulespor’da lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada bir kişinin Moldovalı E.D’yi darp ettiğini gördü.

Kadının taksiye bindiği esnada şiddete uğradığını gören İzol ve arkadaşları koşarak şahsı engellemek istedi.

KALBİNDEN BIÇAKLADI


Şahıs bunun üzerine İzol ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kalbine iki bıçak darbesi alan İzol hayatını kaybederken, arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık  ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Akın ve Taşkın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

'KASTEN YARALAMA'DAN SABIKASI VAR


İzol ve arkadaşlarına saldıran ve o esnada elinden yaralanan şahıs ise tedavi için hastaneye gitti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri zanlıyı burada gözaltına aldı. Saldırgan Ayhan A.’nın (38) "kasten yaralama" suçundan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi.

Polis, gözaltına aldığı şahsı polis merkezine götürerek ifadesini aldı.


 

'KARŞINDAKİ KADIN, NEDEN VURUYORSUN?'

  
Alkollü olduğu belirlenen şahsın yapılan sorgusunda, cadde üzerindeki taksi durağının yanında beklediği esnada yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D’ye telefonunu çaldığını söylediği ve sonrasında aralarında tartışma çıktığını belirledi.

E.D’nin ise bu suçlamayı kabul etmeyerek taksiye binmeye çalıştığı öğrenildi. O  esnada kadının yanına gelen İzol ve arkadaşlarının, "Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun" dediği belirlendi.

İHA


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