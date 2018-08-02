Darp olayına karışan zanlılarından birinin tutuklanması, diğerinin ise adli kontrolle serbest bırakılması üzerine konuşan Sebahattin Yılmaz, "Ben onun serbest bırakılmasına karşıyım. Onlar beni darp ettiler" diye konuştu.

'BANA BİR GÜZEL DAYAK ATTILAR'

Olayı anlatan Yılmaz, "Evimin önünde su açıyordum. Acarken arabayla geçip beni baştan aşağı ıslattılar. Bir tarafım çamur bir tarafım su oldu. Kızım temizledi beni. Yıktılar beni yere suyun içinde vur Allah vur. Arabayla gelen bana dedi ki ’Niye kafa tutuyorsun'. Ben de dedim ki kafa tutan sizsiniz. Beni hep ıslattınız. Öbürünün(darp eden) arkadan dolandığını görmedim. Arabadan indiğini gördüm ama arkama geldiğini hiç görmedim. Ondan sonra bana güzel bir dayak attılar” şeklinde konuştu.

SAMSUN (İHA)

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