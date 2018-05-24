Darüşşafaka - Anadolu Efes maçı özeti

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 2. dakikasını 6-4 üstün geçen Darüşşafaka karşısında Dunston'ın pota altından Motum'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 5. dakikada farkı 8 sayıya (14-6) çıkardı. Doğuş Balbay'ın dış atıştan bulduğu basketle 6. dakikada farkı çift hanelere (20-8) yükselten konuk ekip, ilk çeyreği 23-12 üstün tamamladı.

10 SAYILIK FARK

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında boyalı alandan ürettiği sayılarla 16. dakikada farkı 19 sayıya çıkarttı: 38-19. Hücumda temposunu arttıran Darüşşafaka, Wilbekin'in arka arkaya bulduğu basketlerle farkı azaltsa da Anadolu Efes, soyunma odasına 42-32 önde gitti.

MCCOLLUM ETKİLİ OLDU

İkinci yarıda boyalı alanı iyi savunan ve pota altından rakibine üstünlük kuran Darüşşafaka, Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 28. dakikada öne geçti: 53-52. McCollum'un dış atışlardan ürettiği basketlerle üstünlüğü yeniden ele alan Anadolu Efes, periyodu 62-55 üstün bitirdi.

WILBEKIN SON ŞUTTA İSABET BULAMADI

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Darüşşafaka, dış atışlardan bulduğu isabetlerle 34. dakikada eşitliği yakaladı: 66-66. Son bölümleri çekişmeye sahne olan karşılaşmada Johnson'ın sayılarıyla ev sahibi ekip, 38. dakikada öne geçti: 74-73. Yeşil-siyahlılar, Wilbekin'in basketiyle 39. dakikada 76-73'lük üstünlük kurdu. Anadolu Efes, Weems'in pota altından kaydettiği sayılarla aynı dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 76-77. Bitime 36 saniye kala Wilbekin'in serbest atıştan 2'de 2 isabet sağlamasıyla ev sahibi ekip, bir kez daha önce geçti: 78-77. Hücum süresini iyi değerlendiren ve Weems'in turnikesi ile sonuca giden Anadolu Efes, bitime 17 saniye kala 79-78 öne geçti. Kalan sürede Wilbekin'in 3 sayılık şutundan basket çıkaramayan Darüşşafaka, öne geçme şansını kullanamadı ve müsabaka Anadolu Efes'in 79-78 üstünlüğüyle sona erdi.

Salon: Volkswagen

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Darüşşafaka: Wilbekin 29, Okben Ulubay 9, Sant-Roos 4, Kidd 4, Eric 21, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir, Johnson 6, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Mustafa Baygül, Cummings

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 10, Simon 5, Weems 24, Motum 7, Dunston 14, Birkan Batuk, Brown 7, McCollum 12

1. Periyot: 12-23

Devre: 32-42

3. Periyot: 55-62