Darüşşafaka çeyrek final için sahada

Darüşşafaka Basketbol Takımı
, 7DAYS EuroCup
son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya
temsilcisi Alba Berlin ile karşılaşacak.
Almanya
’nın başkenti Berlin’deki Mercedes-Benz Arena
’da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15’te başlayacak.
Grupta yaptığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan ve lider durumda bulunan yeşil-siyahlı ekip, Alba Berlin karşısında kazanması durumunda bitime 2 hafta kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.
Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda grupta üçüncü sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Darüşşafaka, 82-70 kazanmıştı.
AA
Erdinç Şahin