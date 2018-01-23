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Darüşşafaka çeyrek final için sahada

Yeşil-Siyahlı ekip, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin’e konuk olacak.

23 Ocak 2018, Salı 11:56
Darüşşafaka çeyrek final için sahada
Darüşşafaka Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Alba Berlin ile karşılaşacak.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15’te başlayacak.

Grupta yaptığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan ve lider durumda bulunan yeşil-siyahlı ekip, Alba Berlin karşısında kazanması durumunda bitime 2 hafta kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.

Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda grupta üçüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Darüşşafaka, 82-70 kazanmıştı.

AA


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