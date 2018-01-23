Darüşşafaka çeyrek final için sahada

Erdinç Şahin

son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmandatemsilcisi Alba Berlin ile karşılaşacak.’nın başkenti’da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15’te başlayacak.Grupta yaptığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan ve lider durumda bulunan yeşil-siyahlı ekip, Alba Berlin karşısında kazanması durumunda bitime 2 hafta kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda grupta üçüncü sırada yer alıyor.İki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Darüşşafaka, 82-70 kazanmıştı.