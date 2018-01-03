Darüşşafaka-Galatasaray Odeabank maçı özeti

EN SKORER JOHNSON OLDU

Mehmet Nuri Turan

Karşılaşma iki takımın da hücumda etkili oyunuyla başladı ve ilk 5 dakika 7-7 eşitlikle geçildi. Ege, Preldzic ve Hendrix ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, ilk periyodu 17-15 önde tamamladı. İkinci periyotta ilk 4 dakika karşılıklı sayılarla geçildi.Daha sonra Eric, Sant-Roos ve Bell’in basketleri üstünlüğü ele geçiren Darüşşafaka devreye 35-29 önde girdi. Üçüncü periyotta 19-2’lik seri yapan Daçka bu bölümü 21 sayı farkla 65-44 üstün tamamladı. Son periyotta savunmada rakibini durduran Darüşşafaka, hücumda da Johnson, Kidd ve Eric’in önderliğinde bulduğu sayılarla parkeden skorla 84-65’lik skorla galip ayrıldı.Karşılaşmanın en skoreri 28 sayı ile Darüşşafaka’da oynayan Johnson olurken, sarı-kırmızılılarda ise Hardy 15 sayı ile mücadele etti.1. periyot: 17-15 (Galatasaray Odeabank lehine)Devre: 29-37 (Darüşşafaka lehine)3. periyot: 44-65 (Darüşşafaka lehine)(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın / İHA)