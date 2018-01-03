Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Darüşşafaka-Galatasaray Odeabank maçı özeti

Darüşşafaka, E Grubu ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 84-65’lik skorla mağlup etti

03 Ocak 2018, Çarşamba 23:41
Darüşşafaka-Galatasaray Odeabank maçı özeti
Karşılaşma iki takımın da hücumda etkili oyunuyla başladı ve ilk 5 dakika 7-7 eşitlikle geçildi. Ege, Preldzic ve Hendrix ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, ilk periyodu 17-15 önde tamamladı. İkinci periyotta ilk 4 dakika karşılıklı sayılarla geçildi.

EN SKORER JOHNSON OLDU


Daha sonra Eric, Sant-Roos ve Bell’in basketleri üstünlüğü ele geçiren Darüşşafaka devreye 35-29 önde girdi. Üçüncü periyotta 19-2’lik seri yapan Daçka bu bölümü 21 sayı farkla 65-44 üstün tamamladı. Son periyotta savunmada rakibini durduran Darüşşafaka, hücumda da Johnson, Kidd ve Eric’in önderliğinde bulduğu sayılarla parkeden skorla 84-65’lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri 28 sayı ile Darüşşafaka’da oynayan Johnson olurken, sarı-kırmızılılarda ise Hardy 15 sayı ile mücadele etti.

1. periyot: 17-15 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 29-37 (Darüşşafaka lehine)

3. periyot: 44-65 (Darüşşafaka lehine)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın / İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Taffarel yeniden Galatasaray'da

Taffarel yeniden Galatasaray'da
Galatasaray'da Topsakal, basketbol şubesini bıraktı

Galatasaray'da Topsakal, basketbol şubesini bıraktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, ilk antrenmanına çıktı

Fikret Orman'dan son dakika transfer açıklaması

Fikret Orman'dan son dakika transfer açıklaması
Galatasaray evinde farklı kaybetti

Galatasaray evinde farklı kaybetti
A Milli Futbol Takımı, İran'la özel maç yapacak

A Milli Futbol Takımı, İran'la özel maç yapacak
Barcelona'ya Ousmane Dembele müjdesi

Barcelona'ya Ousmane Dembele müjdesi
David Silva'nın çocuğu yaşam savaşı veriyor

David Silva'nın çocuğu yaşam savaşı veriyor
Trabzonspor'un, Ezequiel Lavezzi ile anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'un, Ezequiel Lavezzi ile anlaştığı iddia edildi
Engin Baytar Amatör Lig'de!

Engin Baytar Amatör Lig'de!
Jeremy Menez Antalyaspor’dan ayrıldı

Jeremy Menez Antalyaspor’dan ayrıldı