Darüşşafaka sınavı için başvurular ne zaman sona eriyor?

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi imkanları yetersiz ve başarılı öğrencilere parasız yatılı eğitim sağlayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavına başvurular 21 Mayıs’ta sona eriyor. Sınav ise 21 kentte 27 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Adayların saat 09.00’da sınav yerinde olması gerekiyor. Başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi almaya hak kazanacak.

Sınav için kayıt koşulları ise şöyle:

- T.C. vatandaşı olmak,

- Annesi ve/veya babsının hayatta olmaması,

- Ailenin maddi durumunun çocuğun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması,

- 2007 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması, (yaş düzeltmeleri geçersiz sayılıyor),

- 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olması,

- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması.