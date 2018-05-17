Türkiye genelinde 10 binin üzerinde öğrencinin katılabileceği sınav, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye’nin 21 farklı ilinde düzenlenecek.

Türkiye’nin toplam 21 ilinde gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz eğitim alma hakkı elde edecek.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek.

ULAŞIM MASRAFI DARÜŞŞADAKA'DAN

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 21 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı ise Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 MAYIS

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 21 Mayıs 2018 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Sınava girecek öğrencilerde aranan koşullar

*Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

*Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması

*2007 ya da sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

*2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi olması

*Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmaması

*T.C. vatandaşı olması

Sınav başvurusu için gereken belgeler

*Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Formu (darussafaka.org veya darussafaka.k12.tr sitesinden temin edilebilir.)

*Adayın okumakta olduğu ilkokulun müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

*Nüfus Cüzdanı fotokopisi

*Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

*Adayın 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı