Datça'da çağla badem hasadı başladı

TOPTANCI 15 TL’DEN ALIYOR

'BENZERİ HİÇBİR YERDE YOK'

Senim Tanay

Yaklaşık 450 bin badem ağacının bulunduğu’da,hasadının bu yıl, geçen senelere göre düşük olması bekleniyor. Geçen yıl çok sıcak ve kurak geçen eylül ve ekim aylarında hiç yağmur yağmayınca ağaçlar yeni sürgünler yapamadığı için bu yılki toplam ürünün 1500 ton civarında olacağı tahmin ediliyor.Datçalı badem üreticilerinden Himmet Ölmez, her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayı sonlarından itibarenna başlandığını söyledi. Datça’da kış aylarının özellikle ocak ve şubatta yağışlı geçtiğini belirten Himmet Ölmez, "Ancak bu aylarda yağan yağmurlar, ağaçlara faydalı olmadı. Ağaçların yeni sürgünler yapabilmesi ve dolayısıyla ürünün bol olması için, eylül ve ekim aylarının yağışlı geçmesi gerekiyordu. İlçede susuz badem tarımı yapıldığı için üretim hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Geçen yıllara göre badem üretiminde en az yüzde 25’lik bir kayıp olacağını söyleyebilirim" dedi.Çağla bademin kilosunu 15 TL’den toptancıya sattıklarını belirten Himmet Ölmez, "Zaten ağaçlarda badem yok. Gün boyunca bir kişi ancak 10 kilo kadar çağla badem toplayabiliyor. Bu da yetersiz kalıyor. Çağla piyasada 20-25 TL’den alıcı buluyor" dedi.Datça bademinin her şeyle rağmen dünyanın en prestijli ürünleri arasında yer aldığını belirten Himmet Ölmez, "Datça bademi kendine özel ve benzeri hiçbir yerde yok. Lezzetli olduğu kadar, gösterişi de çok güzel. Zaten bu nedenle tercih ediliyor" diye konuştu.