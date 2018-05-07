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Datça'da hortum!

Muğla'nın Datça ilçesinde bugün şaşkınlık yaratan doğa olayı yaşandı

Datça'da hortum!
Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) ile Datça arasında, Akdeniz üzerinde adeta bir solucanı andıran hortum görenleri şaşkına çevirdi. 

Datça ilçe merkezi İskele Mahallesi Kargı Koyu Mevkii, Datça Meteoroloji Müdürlüğü binası üzerinden, saat 11.00'de net bir şekilde görüntülenen hortum, bir süre denizden gökyüzüne doğru yükseldi.

Gökyüzünde adeta kara bulutların arasında açılan bir deliğe doğru hareket eden hortum, yağmurun yağmasından sonra Sömbeki Adası'na doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Yaklaşık 10 dakika kadar süren doğa olayı, amatör bir kameraman tarafından görüntülendi.

 


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