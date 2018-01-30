Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Datça'da ilginç olay! Kahvesine 'Yancı Hakları Beyannamesi' astı

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Palamutbükü köyünde kahve işleten 51 yaşındaki Mehmet Kalafat, 'yancı haklarını' korumak için kampanya başlattı. Palamutbükü sahilinde 5 yıldır kahve işletmeciliği yapan Kalfat, 'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi' adını verdiği manifestoyu iş yerinin duvarına asarak, 'yancı'ların haklarını korumaya aldı. "Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez" diye başlayan beyannamede, 8 madde yer aldı.

Datça'da ilginç olay! Kahvesine 'Yancı Hakları Beyannamesi' astı
Beyannamede, 'yancı'nın masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilmesi güvence altına alınırken, kendisine içecek ikram edilmesini beklemeden, içeceğini isteyebileceği belirtiliyor.

Beyannamenin ilk maddesi: Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez.

Beyannamenin 5. maddesi ise 'yancı'ya yapacağı yorumlarla 'oyunu karıştırma' yetkisi veriyor. Buna rağmen hiçbir oyuncunun 'yancı'ya darılma veya kızma hakkı bulunmuyor. 'Yancı'nın, birinin yerine oyuna oturabileceğinin de yer aldığı beyannamede, 8 maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ifade ediliyor.


'YANCI KAHVE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR'


Kahvenin duvarına astığı 'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kısa sürede benimsendiğini söyleyen Kalafat, "Kahvehane demek, yancı demektir. Bir kahvehaneyi yancısız düşünemiyorum. Yancı olmadan oyunların tadı çıkmaz. Bu nedenle yancının haklarının korunması gerekiyor. Yancı, oyuna heyecan katıyor. Yiyip, içerek, kahve ekonomisine de katkı sağlıyor" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Temizlik işçilerinin alkollü adamla imtihanı

Temizlik işçilerinin alkollü adamla imtihanı
Hamdu Sena hasta buzağıya gözü gibi bakıyor

Hamdu Sena hasta buzağıya gözü gibi bakıyor
'Artık İstanbul Kart kullanıyorum' diyen Kenan Şeranoğlu Phuket Adası'nda görüntülendi

'Artık İstanbul Kart kullanıyorum' diyen Kenan Şeranoğlu Phuket Adası'nda görüntülendi
İstanbul kar yağışı beklerken bahar geliyor!

İstanbul kar yağışı beklerken bahar geliyor!
İstanbul'da yaşayanların hayatını kolaylaştıran mobil uygulamalar

İstanbul'da yaşayanların hayatını kolaylaştıran mobil uygulamalar
Gözlemevi ışık kirliliğinden kurtulmak istiyor

Gözlemevi ışık kirliliğinden kurtulmak istiyor
Son dakika! Esra Erol duyurdu: Kayıp gelin görümceden haber var

Son dakika! Esra Erol duyurdu: Kayıp gelin görümceden haber var
Yıldız Teknopark’ın 'Kanser Terapisi' projesine birincilik ödülü

Yıldız Teknopark’ın 'Kanser Terapisi' projesine birincilik ödülü
Salon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini beklediler

Salon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini beklediler
Adana'da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana'da nesli tükenmekte olan semender bulundu
Kerem Akça, 47. Rotterdam FF’nin 4 yarışma filmini değerlendirdi

Kerem Akça, 47. Rotterdam FF’nin 4 yarışma filmini değerlendirdi