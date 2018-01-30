Datça'da ilginç olay! Kahvesine 'Yancı Hakları Beyannamesi' astı



'YANCI KAHVE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR'

Can Hakman

Beyannamede, 'yancı'nın masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilmesi güvence altına alınırken, kendisine içecek ikram edilmesini beklemeden, içeceğini isteyebileceği belirtiliyor.Beyannamenin ilk maddesi: Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez.Beyannamenin 5. maddesi ise 'yancı'ya yapacağı yorumlarla 'oyunu karıştırma' yetkisi veriyor. Buna rağmen hiçbir oyuncunun 'yancı'ya darılma veya kızma hakkı bulunmuyor. 'Yancı'nın, birinin yerine oyuna oturabileceğinin de yer aldığı beyannamede, 8 maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ifade ediliyor.Kahvenin duvarına astığı 'nin kısa sürede benimsendiğini söyleyen Kalafat, "Kahvehane demek, yancı demektir. Bir kahvehaneyi yancısız düşünemiyorum. Yancı olmadan oyunların tadı çıkmaz. Bu nedenle yancının haklarının korunması gerekiyor. Yancı, oyuna heyecan katıyor. Yiyip, içerek, kahve ekonomisine de katkı sağlıyor" dedi.