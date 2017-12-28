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Datça'da yalancı bahar! Badem ağaçları çiçek açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Muğla Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

Datça'da yalancı bahar! Badem ağaçları çiçek açtı
Datça'da aralık ayında çiçek açan badem ağaçları görenleri şaşırttı. Datçalı inşaat teknikeri 43 yaşındaki Rıdvan Öztürk, bu yıl havaların sıcak geçtiğini belirterek, "Kasım ayı ortalaması 20-22 derece dolayında seyrederken aralık ayı 16-17 derecenin altına düşmedi. Erkenci bazı badem ağaçları, bu nedenle çiçeklerini açtı.



Normalde badem ağaçlarının ocak ayı sonlarına doğru çiçek açması gerekiyor. Bu mevsimde açan çiçeklerin çoğu, ne yazık ki meyveye dönüşmeden dökülecek" diye konuştu.

Mehmet ÇİL/DHA

 
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