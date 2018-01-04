Datça’daki doğa harikası Kurubük Koyu ihaleye çıkarılacak

"KOYUMUZU KİRALATMAYIZ"

"İPTAL EDİLMEZSE EYLEM YAPACAĞIZ"

Adem Özdoğan

Türkiye’nin en güzel koylarından biri olan ve Muğla Datça’nın Mesudiye Mahallesi’nde bulunan Kurubük Koyu’nun kiralanması için ihaleye çıkılıyor.MUÇEV tarafından kiralanacak 1700 metrekarelik doğa harikası koy için kiralama şartnamesi hazırlandı.Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre 26 Ocak’ta yapılacak ihalenin şartnamesinde, 1 adet 6 metrekare büfe, 2 adet 16 metrekare pergola grubu, 4 adet kadın ve erkek her biri 7 metrekare genişliğinde duş ve soyunma kabinleri yapılması yer alıyor.Yıllık kira bedeli olarak 40 bin TL’den açılacak ihaleyi alan firmanın duş, tuvalet ve kabinleri yaparak 2 yıllığına işleteceği açıklandı.Ancak ihale çevrecilerin tepkisine neden oldu. Koy üzerine tuvalet, duş kabini gibi yerler yapılacağını duyan Datçalılar, sosyal medya üzerinden “Koyumuzu kiralatmayız” diyerek paylaşımlarda bulundu. İlçe sakinleri, ihalenin durdurulmasını istedi. Muğla Çevre Platformu da koyun 1. derece sit alanı olduğunu ve kiralanmasının mümkün olmadığını belirterek Muğla Valiliği’ne ihalenin iptali için dilekçe verdi.Kurubük Koyu’nun kiralanmaması için hukuki yola başvuracaklarını söyleyen Muğla Çevre Platformu üyesi Faruk Şahin, “Kiralanmak istenen koy, 1. derece sit alanı olduğu gibi, 2014 Çevre Düzeni Planı’nda günübirlik yer olarak görünmüyor. Halk tarafından ücretsiz kullanılan ve şu anda hiçbir yapının bulunmadığı bu koyun kiralanmasına karşıyız. Bu masum bir hizmet ihalesi değildir. Daha önce örneklerini gördüğümüz parça parça işgalin başlangıç adımıdır. İhale iptal edilmezse, çevreciler olarak eylem gerçekleştireceğiz” dedi.