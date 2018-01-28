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Davalık olan Adnan Oktar, kedicikleriyle eğlenceye devam etti

Kızlarını programda görüp şikayetçi olan baba Adnan Oktar'ın başını epeyce ağrıtmıştı. Adnan Oktar, yaşananlara aldırmadan kediciklerini dans ettirmeye devam etti

Davalık olan Adnan Oktar, kedicikleriyle eğlenceye devam etti
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar'ın programında görüp Türkiye'ye gelerek Oktar'a suç duyurusunda bulundu. Adnan Oktar ise yaşananları umursamadan programlarına devam etti.

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KEDİCİĞİN VİDEOSU OLAY YARATTI

Adnan Oktar'ın yanından yer alan kadınlarla birlikte yaptığı televizyon programı, ateşli dansla yeniden gündeme geldi.

Siyah kıyafetiyle, derin dekoltesiyle ve mini eteğiyle Adnan Oktar'ın önünde dans eden "kediciğin" videosu da olay yarattı.



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