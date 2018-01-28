Davalık olan Adnan Oktar, kedicikleriyle eğlenceye devam etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak
uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar'
ın programında görüp Türkiye'ye gelerek Oktar'a suç duyurusunda bulundu. Adnan Oktar ise yaşananları umursamadan programlarına devam etti.
Adnan Oktar olayında yeni gelişme! O iddialar ortalığı karıştırdı
Adnan Oktar'ın programında kızlarını gören baba bu kez de oğlunu kaybetti
KEDİCİĞİN VİDEOSU OLAY YARATTI
Adnan Oktar
'ın yanından yer alan kadınlarla birlikte yaptığı televizyon programı, ateşli dansla yeniden gündeme geldi.
Siyah kıyafetiyle, derin dekoltesiyle ve mini eteğiyle Adnan Oktar
'ın önünde dans eden "kediciğin" videosu da olay yarattı.
Adnan Oktar'ın bilinmeyen 'kedicik'leri
Adnan Oktar'ın kediciği, iç çamaşırıyla dans etti
Çiğdem Saltık