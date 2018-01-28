Davalık olan Adnan Oktar, kedicikleriyle eğlenceye devam etti

Adnan Oktar olayında yeni gelişme! O iddialar ortalığı karıştırdı

Adnan Oktar'ın programında kızlarını gören baba bu kez de oğlunu kaybetti

KEDİCİĞİN VİDEOSU OLAY YARATTI

Adnan Oktar'ın bilinmeyen 'kedicik'leri

Adnan Oktar'ın kediciği, iç çamaşırıyla dans etti

Çiğdem Saltık

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayanuzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyondaın programında görüp Türkiye'ye gelerek Oktar'a suç duyurusunda bulundu. Adnan Oktar ise yaşananları umursamadan programlarına devam etti.'ın yanından yer alan kadınlarla birlikte yaptığı televizyon programı, ateşli dansla yeniden gündeme geldi.Siyah kıyafetiyle, derin dekoltesiyle ve mini eteğiyle'ın önünde dans eden "kediciğin" videosu da olay yarattı.