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David Beckham ile seks yapması için Rebecca Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!

David Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde, İngiliz yıldızın çocuklarının bakıcılığını yapan Rebecca Loos, o dönemde Beckham ile seks yapması karşılığında tam bir milyon dolar önerildiğini belirtildi.

24 Ocak 2018, Çarşamba 10:13
David Beckham ile seks yapması için Rebecca Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!
David Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde, İngiliz yıldızın çocuklarının bakıcılığını yapan Rebecca Loos, o dönemde Beckham ile seks yapması karşılığında tam bir milyon dolar önerildiğini belirtildi.
 

1 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLMİŞ


Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde şehirdeki en popüler insanlardan biri olduğunu hatırlatan Loos: ''O dönemde David'in çocuklarına bakıcılık yapıyordum. Birçok farklı insan ve kurumdan şantaj için teklif aldım. Bir milyon dolar teklif eden bile oldu.'' dedi.



Loos, bu kurum veya kişilerin Beckham ile yapacaklarını videoya alma şartı koştuğunu da belirterek bu tekliflere inanamadığını belirtti. Loos, ''İnsanlar neden böyle bir şey yapar anlamıyorum, o dönem benim için çok kötü geçmişti. Anlam veremiyordum bazı şeylere.'' açıklamasını yaptı.



Şimdi 40 yaşında olan Loos, yoga ve resim sanatı ile uğraşıyor.



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