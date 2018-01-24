David Beckham ile seks yapması için Rebecca Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!

1 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLMİŞ

Erdinç Şahin

oynadığı dönemde, İngiliz yıldızın çocuklarının bakıcılığını yapan, o dönemdeile seks yapması karşılığında tam bir milyon dolar önerildiğini belirtildi.Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde şehirdeki en popüler insanlardan biri olduğunu hatırlatan Loos: ''O dönemde David'in çocuklarına bakıcılık yapıyordum. Birçok farklı insan ve kurumdan şantaj için teklif aldım. Bir milyon dolar teklif eden bile oldu.'' dedi., bu kurum veya kişilerinile yapacaklarını videoya alma şartı koştuğunu da belirterek bu tekliflere inanamadığını belirtti. Loos, ''İnsanlar neden böyle bir şey yapar anlamıyorum, o dönem benim için çok kötü geçmişti. Anlam veremiyordum bazı şeylere.'' açıklamasını yaptı.Şimdi 40 yaşında olan Loos, yoga ve resim sanatı ile uğraşıyor.