David Beckham ile seks yapması için Rebecca Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!

David Beckham'ın Real Madrid'de
oynadığı dönemde, İngiliz yıldızın çocuklarının bakıcılığını yapan Rebecca Loos
, o dönemde Beckham
ile seks yapması karşılığında tam bir milyon dolar önerildiğini belirtildi.
1 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLMİŞ
Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde şehirdeki en popüler insanlardan biri olduğunu hatırlatan Loos: ''O dönemde David'in çocuklarına bakıcılık yapıyordum. Birçok farklı insan ve kurumdan şantaj için teklif aldım. Bir milyon dolar teklif eden bile oldu.'' dedi.
Loos
, bu kurum veya kişilerin Beckham
ile yapacaklarını videoya alma şartı koştuğunu da belirterek bu tekliflere inanamadığını belirtti. Loos, ''İnsanlar neden böyle bir şey yapar anlamıyorum, o dönem benim için çok kötü geçmişti. Anlam veremiyordum bazı şeylere.'' açıklamasını yaptı.
Şimdi 40 yaşında olan Loos, yoga ve resim sanatı ile uğraşıyor.
Erdinç Şahin