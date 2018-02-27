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David Cermak: ‘Semih Kaya Sparta Prag’a hayal kırıklığı yaşattı’

Çek gazeteci David Cermak, hafta sonunda ilk kez bir maçta 90 dakika forma giyen eski Galatasaraylı Semih Kaya'nın Sparta Prag'daki macerasını Skorer'e değerlendirdi.

David Cermak: ‘Semih Kaya Sparta Prag’a hayal kırıklığı yaşattı’
Galatasaray’dan sezon başında Sparta Prag’a transfer olan Semih Kaya, hafta sonunda bir ilki yaşadı. Uzun süren sakatlığından sonra ilk 11’de sahaya çıkan savunma oyuncusu, yeni takımında ilk kez bir lig maçında 90 dakika görev yaptı.
 

BEĞENİLMEDİ


Slovacko karşısında forma giyen Semih, 1-1 berabere biten maçta defansın ortasında Hovorka ile birlikte görev yaptı. Maçtaki performansı beğenilmeyen milli futbolcu ile ilgili, Sparta Prag cephesinde bu transferden hiç verim alınamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşandığı ortaya çıktı.

Idnes gazetesinden Çek futbol yazarı David Cermak, Sparta Prag’ın sarı-kırmızılılardan 2 milyon euro karşılığında üç yıllığına transfer ettiği Semih Kaya ile ilgili Skorer’e değerlendirmelerde bulundu:
 

"PARALAR SOKAĞA ATILDI"

 
“Semih Kaya kulüp için bir hayal kırıklığı oldu. Taraftarların bir bölümü bu transferle Sparta’nın parasını sokağa attığını düşünüyor. Çünkü futbolcu sürekli sakat ve oynadığında da hiç iyi bir performans sergileyemiyor. Hazırlık maçlarında da iyi değildi, şans bulduğu resmi maçlarda da iyi değil.
 

"TAKIM İÇİNDE SEVİLİYOR"


Tabii şu ana kadar sadece bir kaç maça çıkabilmiş bir ismi futbolcu olarak yargılamak doğru olmaz. Ancak genel olarak camiada oyuncunun durumu ile ilgili düşünceler bu yönde. Sakatlığından dolayı yaşadığı şanssızlık da üzüntü veriyor çünkü kendisi takım içinde aslında sevilen bir isim. Duyduğum kadarıyla soyunma odasında arkadaşlarıyla bir problemi yok ve ilişkileri gayet iyi”.

(Milliyet)


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