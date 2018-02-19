David Meade'den yeni iddia: Kıyamet gününün tarihi belli oldu!



NASA AÇIKLAMA YAPTI

İdil Janet Demiray

Kıyametin kopacağı gün tahminine bir yenisi daha eklendi. Seri şekilde komplo teorisi üreten ve daha önce 23 Eylül ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde kıyametin kopacağını öne süren numeroloji uzmanı David Meade, kıyamet için şimdi de 11 Nisan 2018 tarihini işaret etti.adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan David Meade, önümüzdeki Mart ayında Kuzey Kore'nin süper güç haline geleceğini ve Mayıs ayında İsrail'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ile beraber kıyamet alametlerinin başlayacağını ve kıyametin kopacağını iddia etti., 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Güneş Tutulması'nın yedi yıl sürecek sıkıntı döneminin habercisi olduğunu söyledi.Tutulmanın'nin 33. eyaleti Oregon'da başladığını ve 33. paralele denk gelen Güney Karolina eyaletinde sonlandığını belirten Meade, bu tip bir tutulmanın en son 99 yıl önce yaşandığını ve bu rakama 33x3 işlemi ile ulaşılabildiğine dikkat çekti.Meade ayrıca İncil'de Teslis'i temsil eden bazı ifadelere de vurgu yaptı ve Hz. İsa'nın 33 yaşında öldüğü örneğini verdi. 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler'in, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını duyurmasından 42 gün sonra Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fenomeninin gerçekleştiğine vurgu yaptı.İncil alimi Ron Reese'in 11 Nisan 2018 itibariyle büyük sıkıntı döneminin başlayacağını belirttiğini söyleyen Meade, Deccal'in bu tarih itibariyle karanlıktan çıkarak harekete geçeceğini iddia etti.Meade'nin iddialarına göre Kuzey Kore bu yıl içinde Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak ve Kayıp Gezegen X Nibiru'nun Dünya'ya çarparak kıyameti koparacak.Hakkında epey bir komplo teorisi üretilse de Kayıp Gezegen X Nibiru'nun gerçekte var olduğunu kanıtlayan hiçbir delil yok. NASA da böyle bir gezegenin var olmadığı ve Dünya'ya da çarpmayacağını açıklamıştı.