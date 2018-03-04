Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?

DAVİDE ASTORİ UYKUSUNDA ÖLÜ BULUNDU



UDİNESE FİORENTİNA MAÇI ERTELENDİ



DAVİDE ASTORİ KİMDİR?

Can Hakman

Futbol dünyası İtalya'dan gelen şok bir haberle sarsıldı. Fiorentina'nın 31 yaşındaki kaptanı ve stoperiuykusundaği açıklandı. Davide Astori, Udinese maçı öncesi kaldıkları otelin odasında. Daha önce Milan, Cagliari ve Roma takımlarında forma giyen ünlü futbolcunun ölümü İtalya'yı yasa boğdu.Şu anda dünya futbolu aynı soruyu soruyor.? İtalya basını ise futbolcunun uykusunda öldüğü ve kalp krizi geçirmiş olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Astori'nin ölümünün ardından tüm Serie A maçları iptal edildiUykusunda hayatını kaybeden Davide Astori ile ilgili Fiorentina takımı Twitter hesabından açıklama yaptı. İtalyan kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Davide Astori'nin ani ölümü nedeniyle Fiorentina derin üzüntü duymaktadır. Bu korkunç ve hassas durum nedeniyle ve özellikle O'nun ailesine saygı gösterilmesini ve hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz" denildi. Teknik direktör Stefano Pioli'nin ilk tepkisi ise "Bir bir trajedi" oldu.​Davide Astori'nin vefatı sonrasında Udinese - Fiorentina maçı ertelendi. 14:30'daki Genoa - Cagliari maçına çıkan oyuncular ısınma esnasında haberi alınca saha ortasında ağlamaya başladılar. Genoa ve Cagliari oyuncuları maça çıkamayacaklarını açıklayınca maç tatil edildi.İtalya Profesyonel Oyuncular Birliği de yaptıkları açıklamada: "Söyleyecek kelime yok... Elveda Davide" dedi.7 Ocak 1987 doğumlu olan Davide Astori Bergamo'da doğdu. 1.88 metre boyundaki futbolcu 80 kilogram ağırlığındadır. Bergamo'daki Pontisola takımında futbola başlayan Astori, 2001 yılına kadar bu takımda çeşitli kategorilerde forma giydi. 2001 yılında ise Milan ile 2001 yılında sözleşme imzaladı. Astori Milan'ın alt takımlarında 5 sene geçirdi ve A takıma alınmadan Serie C1 kulüpleri Pizzighettone ve Cremonese kulüplerine sırasıyla 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında kiralandı. 2008-09 sezonu öncesinde Astori, Serie A kulübü Cagliari ile Milan'ın anlaşması sonucu bonservisinin yarısını alan Cagliari ile sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise Siena karşısında 14 Eylül 2008 tarihinde maçın ikinci yarısında oyuna sonradan dahil olarak çıktı. 14 maçta yedek oturan Astori, 30 Kasım 2008 tarihinde ilk kez 11 başladı ve takımı rakibi Sampdoria'yı 1-0 mağlup etti. Astori ilk sezonunda 10 maça çıktı.2016 yılında 3.5 milyon Euro karşılğında Fiorentina'ya transfer oldu. Fiorentina'da bu sezon dahil 107 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu 1 kez de İtalya Milli Takım forması giydi. Astori aynı zamanda Fiorentina'nın kaptanlığını yapıyordu. 31 yaşındaki Davide Astori 14 kez milli takım forması giydi ve Mancini'nin Galatasaray için istediği isimlerden biriydi.