Davide Astori'nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe!

OTOPSİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Erdinç Şahin

Dün takımının kamp yaptığı otelde yatağında ölü bulunarak tüm futbol dünyasını yasa boğankaptanı'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Udine Savcısı'ye verdiği demeçte Astori'nin şüpheli ölümüyle ilgili cinayet ihtimaline karşı soruşturma başlatıldığını duyurdu.Nicolo, "Şu an için dava bilinmeyen kişilere karşı açılmış durumda. Otopsi sonuçları pek yakında elimize ulaşacak" ifadelerini kullandı.Savcı, bu sürecin hemen her ölüm sonrası yaşandığını ve kendilerinin Astori'nin ölümünün nasıl gerçekleştiğini aydınlatmakla yükümlü olduklarını söyledi.