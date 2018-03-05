Davide Astori'nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe!

Dün takımının kamp yaptığı otelde yatağında ölü bulunarak tüm futbol dünyasını yasa boğan Fiorentina
kaptanı Davide Astori
'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Udine Savcısı Antonio de Nicolo
, Giornale Radio Rai
'ye verdiği demeçte Astori'nin şüpheli ölümüyle ilgili cinayet ihtimaline karşı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
OTOPSİ SONUÇLARI BEKLENİYOR
Nicolo, "Şu an için dava bilinmeyen kişilere karşı açılmış durumda. Otopsi sonuçları pek yakında elimize ulaşacak.
" ifadelerini kullandı.
Savcı, bu sürecin hemen her ölüm sonrası yaşandığını ve kendilerinin Astori'nin ölümünün nasıl gerçekleştiğini aydınlatmakla yükümlü olduklarını söyledi.
Erdinç Şahin