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Davide Astori'nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe!

Dün takımının kamp yaptığı otelde yatağında ölü bulunan Fiorentina kaptanı Davide Astori hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan yargısı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Davide Astori'nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe!
Dün takımının kamp yaptığı otelde yatağında ölü bulunarak tüm futbol dünyasını yasa boğan Fiorentina kaptanı Davide Astori'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Udine Savcısı Antonio de NicoloGiornale Radio Rai'ye verdiği demeçte Astori'nin şüpheli ölümüyle ilgili cinayet ihtimaline karşı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
 

OTOPSİ SONUÇLARI BEKLENİYOR


Nicolo, "Şu an için dava bilinmeyen kişilere karşı açılmış durumda. Otopsi sonuçları pek yakında elimize ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Savcı, bu sürecin hemen her ölüm sonrası yaşandığını ve kendilerinin Astori'nin ölümünün nasıl gerçekleştiğini aydınlatmakla yükümlü olduklarını söyledi.


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