Davul çalarken kendinden geçiyor, o anlar izlenme rekorları kırıyor

Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyünde ikamet eden ve gerek yörede gerekse de sosyal medyada çılgın davulcu ismiyle fenomen haline gelen Muharrem Yılmaz, 8 yıl önce başladığı mesleğini severek yapıyor. Yazla birlikte yoğunlaşan düğün törenlerinin vazgeçilmez davulcusu haline gelen 30 yaşındaki Yılmaz, gelin ile damadın kuaförden alınarak düğün salonuna götürülmesi sırasında ve salonda çaldığı davulla görsel şov izletiyor. Yılmaz davul çalarken bazen yere uzanıyor, bazen de oturduğu sandalyeyi kıracak kadar kendinden geçiyor. Yılmaz'ın o anları sosyal medyada da izlenme rekorları kırıyor.

KENDİ DÜĞÜNÜNDE DE DAVULLA ŞOV YAPMIŞ

Geçen yıl evlenen çılgın davulcu lakaplı Yılmaz, kendi düğününde de davul şov yapmaktan geri durmamış. Eşinin kuaförde hazırlanması esnasında başlattığı davul şovuna düğün salonunda da devam etmiş. Zaman zaman halay çekenlere davuluyla eşlik eden Yılmaz, zaman zaman da davulu eşinin boynuna asarak şovla görsel gösteri sunmuş.

"İŞİME ÇOK BAĞLIYIM, SEVİYORUM"

Şovlarında herhangi bir yapaylık olmadığını belirten davulcu Muharrem Yılmaz, “Davul çalarken kendimi kaybediyorum. O yüzden işime çok bağlıyım, seviyorum. Davulla aramda farklı duygusal bir bağ var. Düğün bittikten sonra davulu kendine ait bir odası var. Oraya öpüp alnıma koyduktan sonra bırakıyorum. Davuluma da işime de saygım var. Bu dünyada yaptığım tek iş ve severek yapıyorum” dedi.

İnsanların nişan, düğün ve etkinlikler için kendisini yoğun şekilde aradıklarını ifade eden Yılmaz, “Yoğun olduğum için insanlara zaman zaman yanıt veremiyorum. Ancak mümkün oldukça insanların önemli günlerinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Maddi durumum, konumum ne olursa olsun her zaman işimin peşinde olacağım ve yapmaktan vazgeçmeyeceğim” diye konuştu.