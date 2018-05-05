Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Adana'da alkol alıp uyuşturucu kullandıktan sonra epilepsi krizi geçiren Ferdi Y.'yi (51) birlikte davulculuk yaptığı arkadaşları kurtarmak isterken öldürüyordu.

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'
Adana'nın Seyhan ilçesinde davulculuk yaparak geçimini sağlayan Ferdi Y. içki içip uyuşturucu hap kullandıktan sonra fenalaştı. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Ferdi Y. nefes almakta zorlanınca yere düştü. Bu sırada Ferdi Y.'nin arkadaşları 112'yi aradı.
 

"BİR DAKİKA SİZ KARIŞMAYIN"


Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, Ferdi Y.'ye müdahale etmek istedi. Bu sırada Ferdi Y.'nin arkadaşı nefes almakta zorluk çeken arkadaşının burnunu kapatıp sağlık görevlilerine, "Bir dakika siz karışmayın, ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum. Ferdi kalk, ambulans geldi eve gideceğiz" dedi. Bu müdahale sonunda daha da fenalaşan Ferdi Y.'ye ise sağlık ekipleri müdahale etti.


 

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ


Sedyeye yatırılan Ferdi Y.'nin üzerine bu kez alkollü arkadaşları düştü. Kriz geçiren Ferdi Y.'ye müdahale etmekte zorluk yaşayan 112 ekibine ise, polisler yardım etti. Ambulansa taşınmak isteyen yaralı ise sedyeden kendini attı. 

Bir süre sonra kendine gelen Ferdi Y.'nin tedaviyi kabul etmeyip arkadaşlarıyla olay yerinden ayrıldı.



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