Davut Güloğlu’na haciz şoku!



EVDEN ÇIKARILDILAR



SILA'YA KÜFÜR ETMİŞTİ

Adem Özdoğan

Oğluve sevgilisiyle birlikte yaşayan’nun Parago Sitesi’ndeki evinin kira kontratı oğlunun üzerineydi. Sitenin aidatı ve evin kirasını uzun süre ödemeyen Davut Güloğlu’na ev sahibi 7 tane icra davası başlattı. Şarkıcı, 66 bin TL’lik bu borcu ödemedi. Bunun üzerine eve hacze gelen memurlar televizyonu ve koşu bandını aldılar.Vatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; Aynı zamanda şarkıcının sahibi olduğu D G İnşaat’ın banka hesaplarına, Cengizhan Güloğlu’nun banka hesaplarına ve araçlarının üzerine haciz konuldu.ailesinin evden çıkması için de dava açan ev sahibi bu davayı da kazandı., sevgilisi ve oğlu Cengizhan evden çıktılar.Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Davut Güloğlu, İstanbul’da yapılan 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' ile ilgili "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" diyerek fikrini açıklayan Sıla Gencoğlu'na 'S... olsun gitsin' diyerek küfür etmişti. Davut Güloğlu, "Basın yoluyla hakaret" 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.