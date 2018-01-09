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Davut Güloğlu’na haciz şoku!

Davut Güloğlu, oğlu Cengizhan Güloğlu’nun ödemediği 66 bin liralık kira ve aidat borcu yüzünden icralık oldu. Eve haciz geldi, televizyon ve koşu bandı alındı. Ayrıca şarkıcı, sevgilisi ve oğluyla birlikte yaşadığı evden mahkeme kararıyla tahliye edildi

Davut Güloğlu’na haciz şoku!
Oğlu Cengizhan Güloğlu ve sevgilisiyle birlikte yaşayan Davut Güloğlu’nun Parago Sitesi’ndeki evinin kira kontratı oğlunun üzerineydi. Sitenin aidatı ve evin kirasını uzun süre ödemeyen Davut Güloğlu’na ev sahibi 7 tane icra davası başlattı. Şarkıcı, 66 bin TL’lik bu borcu ödemedi. Bunun üzerine eve hacze gelen memurlar televizyonu ve koşu bandını aldılar. 


EVDEN ÇIKARILDILAR

 
Vatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; Aynı zamanda şarkıcının sahibi olduğu D G İnşaat’ın banka hesaplarına, Cengizhan Güloğlu’nun banka hesaplarına ve araçlarının üzerine haciz konuldu. Güloğlu ailesinin evden çıkması için de dava açan ev sahibi bu davayı da kazandı. Davut Güloğlu, sevgilisi ve oğlu Cengizhan evden çıktılar.  


SILA'YA KÜFÜR ETMİŞTİ


Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında  Davut Güloğlu, İstanbul’da yapılan 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' ile ilgili "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" diyerek  fikrini açıklayan Sıla Gencoğlu'na 'S... olsun gitsin' diyerek küfür etmişti.  Davut Güloğlu, "Basın yoluyla hakaret" 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


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