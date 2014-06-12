Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi
Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra CHP'den açıklama geldi
CHP genel başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu, görüşmenin detaylarını aktaramayacağını söyledi.
Başkonsoloslukta görevli ve şoför arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.
Loğoğlu şunları söyledi: “Görüşmede, Kılıçdaroğlu Adalet ve Kalkınma Partisinin dış politikanın yanlış olduğunu, yalnızlaştığını Davutoğlu'na söyledi.
CHP'nin önerilerinin dikkate alınmadığını açıkça belirtti. Siyasi fatura dedik. Daha açığı yok. AKP, bu siyasi faturayı ödemeli.