CHP genel başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu, görüşmenin detaylarını aktaramayacağını söyledi.

Başkonsoloslukta görevli ve şoför arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.

Loğoğlu şunları söyledi: “Görüşmede, Kılıçdaroğlu Adalet ve Kalkınma Partisinin dış politikanın yanlış olduğunu, yalnızlaştığını Davutoğlu'na söyledi.

CHP'nin önerilerinin dikkate alınmadığını açıkça belirtti. Siyasi fatura dedik. Daha açığı yok. AKP, bu siyasi faturayı ödemeli.

