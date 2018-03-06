Dayakçı kocaya dönmek istedi, sevgilisi öldürdü

TÜFEĞI NASIL SOKTU?

ŞİDDETÇİ KOCADAN PİŞKİN İFADE

Büşra Kamış

İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binası, dün şiddetten kaçarken vahşete kurban giden bir kadının katledilmesine sahne oldu. Olay Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan belediye binasında meydana geldi.İddiaya göre 42 yaşındaki Muradiye Bektaş, bir süre önce şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden ayrılma kararı aldı. Mahkemeye başvuran genç kadın eşiyle ilgili uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından 43 yaşındaki iş arkadaşı Bülent Ozyürek'le ilişki yaşamaya başladı. Uzun süren beraberlikten sonra kadın, önceki gün Özyürek'e ayrılmak istediğini söyledi.Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, genç kadının eşine geri dönmek istediğini söylediği, kısa süre önce belediyedeki işinden de ayrılan Özyürek'in bunu kabul etmediği öne sürüldü. Önceki gün yaşanan bu gerilimin ardından dün sabah belediye binasına giden Bülent Özyürek, Muradiye Bektaş ile konuşmak istediğini söyledi.Pompalı tüfeği binaya sokmayı başaran Bektaş, konuşma talebi reddedilince tüfeğine sarıldı. Diğer çalışanları tehdit eden saldırgan, kadını zorla bir odaya kapattı. Çalışanlar polise haber verirken, odanın kapısını kilitleyen Özyürek, Muradiye Bektaş'ı göğsünden vurduktan sonra tüfeği kendine doğrultup tetiği çekti. Kapıyı kırıp odaya giren polisin kanlar içinde bulduğu yaralılar, hastanede hayatlarım kaybetti.MURADİYE Bektaş 2010'dan bu yana 10 kez karakolluk oldu. Nedeni ise kocası Fikret Bektaş'tan gördüğü şiddetten yaralanan Muradiye Bektaş, 6 kez şiddet gördüğü için polise başvurdu. Genç kadın, boşanma davaları süren ve tekrar dönmek istediği kocası Fikret Bektaş için 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. 2015'te evden kaçtığı ve bir süre sonra evine geri dönen 2 çocuk annesi Muradiye Bektaş'ın bir kez de ilaç içerek intihara kalkıştığı öğrenildi. Genç kadına tüm bunları yaşatan koca Fikret Bektaş, eşi öldürüldükten sonra pişkin pişkin konuştu. Defalarca eşine şiddet uygulayan kocanın "Ben şikâyet edilince sürekli gözaltına alınıyordum, karımı devlet koruyamadı" dediği öğrenildi.