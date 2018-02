Dayanıklı ve performanslı güç egzersizi deneyimi

HD Athletic Bridge sporcuların en iyi performansı göstermesini sağlıyor



Hammer Strength, 25 yılı aşkın bir süredir şampiyonlar yetiştiriyor

Elif Bayram

Yaklaşık 30 önce bağımsız doğal hareket şekillerini egzersiz dünyasına kazandıran ve bu süre içerisinde sektöre devrim niteliğinde yenilikler getiren Hammer Strength, sağlamlığı ile fitness sektöründe dikkat çekiyor. Kendisini çeliği dünya çapında güç ekipmanlarına dönüştürmeye adayan, ününü çelik, ter ve özveri ile inşa eden Hammer Strength, ekipmanlarıyla antrenman yapan profesyonel sporcuların seçimi oluyor. Amerika'daki üst düzey lise ve üniversitelerin spor programlarında kullanılan, ekipmanları her yüke dayanabilen ve en önemlisi sonuç sağlamak için tasarlanan Hammer Strength, elit sporcuların 1 numaralı seçeneği oluyor.Profesyonel egzersiz tesisleri veya üniversitelerdeki ağırlık salonlarının yanı sıra her seviyeden kullanıcıya da hitap eden Hammer Strength, mükemmel biyomekanik tasarımıyla sıkı çalışmaya kendini adamış, fitness hedeflerine ulaşmak isteyen herkese profesyonel çalışma imkanı sunuyor.Hammer Strength, HD Athletic Bridge ile kusursuz bir egzersiz deneyimi sunuyor. HD Athletic Bridge, bir egzersiz alanının üstünden uzanması için geliştirilmiş bir rack sistemi olarak tanınıyor. Başlangıç seviyesinden profesyonel atletlere kadar herkese yönelik olimpik halter, vücut ağırlığı egzersizi ve diğer pek çok dinamik grup programı için güçlü ve esnek bir alan oluşturuyor. Olimpik halter ve grup egzersizleri için boş alana sahip olan HD Athletic Bridge’te, egzersiz çeşitliliğine yönelik daha fazla aksesuar barındırmak için depolama alanı, birbirine bağlanmış olimpik istasyonlar, güç ve sağlamlık için 7'lik çelikten imal edilmiş dikey elemanlar, kare için Arc bar, ball grip ve neutral grip seçeneklerinin kullanıldığı çeşitli barfiks istasyonları bulunuyor.Sporculardan ilham alarak geliştirilmiş, dayanıklı ve performanslı güç egzersizi ekipmanı olan Hammer Strength, sporcuların varmaya çalıştıkları noktaya ulaşmalarına yardımcı oluyor. Hammer Strength, vücudun hareket etmesi gerektiği şekilde hareket ederek yoğun fitness çalışmalarını amacına ulaşılmış sonuçlarla ödüllendiriyor. Profesyonel spor takımlarının egzersiz alanlarından, performans geliştirme egzersiz programları sunan sağlık kulüplerine kadar dünyanın her yerindeki elit spor tesislerinde bulunan Hammer Strength, 25 yılı aşkın bir süredir sporcuları hazırlıyor ve şampiyonlar yetiştiriyor.