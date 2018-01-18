Days Gone, sinematikler açısından zengin bir oyun

Adem Özdoğan

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyunlar da adeta seviye atladı. Özellikle son dönemde çıkan yapımların,ziyade saatler süren bir sinema filmini andırdığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Hele ki oyunda sağlam bir senaryo söz konusuysa, işte o zaman herşey oyun severlerden yana oluyor.Son dönemde satışa sunulan yapımlarda genel itibari ile sinematik videolar kullanılıyor. Yani bu videolar, oyunların normal grafik kalitesinden birkaç gömlek yukarıda görsellere sahip oluyor. Oyunun hikayesine tam olarak hakim olmamızı sağlayacak olan bu tarz videoların’da fazlasıyla yer kaplayacağı ortaya çıktı.Bend Studio’nun yetkili isimleri, konu hakkında bazı yabancı mecralara verdikleri demeçlerde, Days Gone’ın saatlerce sürecek sinematik videolara sahip olduğunu belirttiler. Yani, hikaye anlatımına önem veren bir yapım olacak diyebiliriz.Dip not olarak belirtelim. Çıkış tarihi henüz kesinleşmemiş olan yapımda, garip bir salgın sonrası taş devrine dönmek üzere olan bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız., bu temasıyla bazı kesimler tarafından’a benzetilmişti.