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Days Gone, sinematikler açısından zengin bir oyun

Sony’nin geçtiğimiz yıl PlayStation 4’e özel olarak tanıttığı yapımlardan birisi de Days Gone isimli yapımdı. Bend Studio tarafından geliştirilen oyun için yayınlanan kısa oynanış videosu, oyun severleri fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Şimdi ise Days Gone’la ilgili daha çok bilgi ortaya çıktı

Days Gone, sinematikler açısından zengin bir oyun
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyunlar da adeta seviye atladı. Özellikle son dönemde çıkan yapımların, oyundan ziyade saatler süren bir sinema filmini andırdığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Hele ki oyunda sağlam bir senaryo söz konusuysa, işte o zaman herşey oyun severlerden yana oluyor.

Son dönemde satışa sunulan yapımlarda genel itibari ile sinematik videolar kullanılıyor. Yani bu videolar, oyunların normal grafik kalitesinden birkaç gömlek yukarıda görsellere sahip oluyor. Oyunun hikayesine tam olarak hakim olmamızı sağlayacak olan bu tarz videoların Days Gone’da fazlasıyla yer kaplayacağı ortaya çıktı.

Bend Studio’nun yetkili isimleri, konu hakkında bazı yabancı mecralara verdikleri demeçlerde, Days Gone’ın saatlerce sürecek sinematik videolara sahip olduğunu belirttiler. Yani Days Gone, hikaye anlatımına önem veren bir yapım olacak diyebiliriz.

Dip not olarak belirtelim. Çıkış tarihi henüz kesinleşmemiş olan yapımda, garip bir salgın sonrası taş devrine dönmek üzere olan bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız. Days Gone, bu temasıyla bazı kesimler tarafından The Last of Us’a benzetilmişti.
 

CES 2018 – ÖZEL RÖPORTAJ: LOGİTECH’TEN MUSTAFA UYAR



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