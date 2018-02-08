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DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklama ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI


Adliyeye çıkarılan Arslan, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.  Arslan, 6 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Kayapınar ilçesinde gözaltına alınmıştı.
 


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