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De Rossi: Galatasaray'ı seviyorum

Roma'nın tecrübeli futbolcusu De Rossi, sevdiği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu söyledi

De Rossi: Galatasaray'ı seviyorum
16 sezondur Roma forması giyerek başkent ekibinin efsane futbolcuları arasına ismi yazdıran De Rossi'den Galatasaray itirafı geldi.

Taraftarları ateşli olan takımlara sempati duyduğunu ifade eden 34 yaşındaki futbolcu, sevdiği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu ifade etti.


"TARAFTARLARI TAKIMLARINA BAĞLI"


Sporx'te yer alan habere göre, çocukluk döneminde Maradona'nın formasını giydiği Boca Juniors'a ilgisi olduğunu söyleyen De Rossi, şöyle konuştu;

"Roma taraftarıyım ve kalbim Roma için atıyor. Her zaman taraftarları ateşli takımlara ilgi duydum. Kendi takımım olmasa da Galatasaray, Panathinaikos ve Sambenedettese'yi (Serie C) seviyorum çünkü taraftarları takımlarına inanılmaz destek veriyorlar."


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