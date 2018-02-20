DEAŞ hakkında kan donduran sözler: Dul kadınlarla 'heves nikâhı'

"RAKKA'YI ÇATIŞMADAN PKK'YA TESLİM ETTİLER"

"SALDIRILAR ARTINCA KAÇTIM"

35 KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ

"KARAKOL BASKININDAKİ KİŞİ KOCAM"

"DUL KADINLARLA HEVES NİKÂHI"

Erdinç Şahin

ifadesindegiden veiçinde faaliyet gösteren çok sayıda kişi hakkında bilgiler verdi.içindeki erkeklerin dul kadınlarla 3-4 günlük nikâhlar yaptıklarını, çocuk yaşlardaki kızlarınmilitanlarına peşkeş çekildiğini de anlattı. Tutuklanan Hülya Balı, yakalandığında yanında bulunan 3 çocuğundan 2’sini kayınpederine bıraktı, 2 yaşındaki en küçük oğlunu ise kendisiyle birlikte cezaevine götürdü. Milliyet'te yer alan habere göre, Hülya Balı şu ifadelerde bulundu:“DEAŞ’ın Rakka’yı çatışmadan anlaşarak PYD-PKK’ya teslim ettiğini Ebu Hamam’a gelenlerden duydum. Daha önce DEAŞ saflarında savaşanolarak bildiğim şahısların oğlunun PYD ile anlaşarak onların safına geçtiğini ve onlar için savaştığını biliyorum.”"Garaniç’te saldırılar artmaya başlamıştı. Eşim yanımda olmadığı için çok korkmuştum. Kapı komşum olan ‘Halepli’ diye bildiğim şahısların kamyonla taşındıklarını gördüm. Yanlarına giderek beni de götürmelerini istedim. Bana kaçakçılarla anlaştıklarını, 2 bin dolar verdiklerini benim de vermem gerektiğini söylediler. Çocuklarım için kabul ettim. Kamyonla DEAŞ kontrolündeki topraklardan 3 günlük bir yolculukla Mümbiç civarında PYD kontrolünde bir noktaya geldik. Orada 1 ay kaldık."Daha sonra El Bab’a giderken yakalandığını anlatan Balı, Türkiye’den giden ve o bölgede faaliyet yürüten 35 DEAŞ mensubunu da teşhis ederek onlar hakkında bildiklerini de anlattı.Hülya Balı’ya 1 Eylül 2015’te Kilis’te bir hudut karakoluna yönelik saldırıda bir askerin şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayı da soruldu. Balı bu olaylara dair şunları anlattı:“Eşim, Türk askerinin DEAŞ ile çatıştığını, kendisinin de çok acilen oraya gideceğini söyledi ve ayrıldı. Askerlerin şehit olduğunu televizyondan duydum. Bu olayda adı geçen “Ebu Bekir” kod adlı kişi eşim İlhami Balı’dır. “"Suriye’de kaldığım zaman içinde DEAŞ’ın daha ilk günden insanlara yaptığı baskıyı, işkenceyi, erkeklerin sırf bir heves için dul kalmış kadınlar 3-4 günlük nikâh kıydıklarını, küçük çocukların nasıl peskeş çekildiklerini gördüm. Kocamın zoruyla oraya gitmek zorunda kalmıştım. Orada yaşananların dinle, imanla, İslam ile hiçbir ilgisi yoktu. Elimde olsa zamanı geriye alabilsem ve bu süreç yeniden önüme gelse dönüp bakmam bile..."