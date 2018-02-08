DEAŞ ilk kez kadın teröristlerle ilgili bir video yayımladı

DEAŞ, ilk kez kadın teröristleri tanıttığı bir video yayımladı. Videoda, Suriye'nin doğusunda örgüt üyesi erkeklerle birlikte cephede bulunan kadınlar yer alıyor

08 Şubat 2018, Perşembe 13:22
DEAŞ ilk kez kadın teröristlerle ilgili bir video yayımladı
Örgüt, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, "çatışmaların yoğunluğu nedeniyle kadınların da artık cihada katılmalarının zorunlu hale geldiğini" belirtmiş ve kadınları cepheye çağırmıştı. Bu açıklamadan önce örgütün kadınlardan istediği, eşlerine hizmet etmeleri ve de yeni cihatçı nesiller yetiştirmeleriydi.

7 Şubat'ta yayımlanan bu son videoda, vücutları ve yüzleri tamamen kapalı teröristler, cephede erkek savaşçıların hemen yanında görülüyor.

Video, DEAŞ'ın "Halifeliğin İçinden" adlı video dizisi kapsamında yayımlandı ve örgütün Telegram'daki kanallarından paylaşıldı.

BBC İzleme Servisi, videonun cihatçı çevreler içinde tartışma yaratmasının kaçınılmaz göründüğünü bildiriyor.

El Kaide yıllardır, "aşağılanma, tecavüz, işkence ve düşmanlar tarafından öldürülme gibi olasılıkları bertaraf etmek adına" kadınların savaşa katılmasına karşı çıkıyor.
 


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