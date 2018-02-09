DEAŞ'In 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

Amerikalı yetkililer, DEAŞ militanı olduklarına inanılan iki İngilizin yakalandığını açıkladı. 34 yaşındaki Alexanda Kotey ve 29 yaşındaki El Şafi El Şeyh isimli iki kişinin, 'Beatles' ismi verilen dört kişilik hücrenin aranan son iki üyesi odukları belirtiliyor

DEAŞ'In 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı
Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Amerikalı yekililer, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yakalanan bu iki İngiliz militanın, Batılı rehinelerin kafalarını keserek onları öldüren ve onlara işkence yapan hücrenin üyeleri olduklarını söylediler.

34 yaşındaki Alexanda Kotey ve 29 yaşındaki El Şafi El Şeyh isimli iki kişinin, 'Beatles' ismi verilen dört kişilik hücrenin aranan son iki üyesi odukları belirtiliyor.

Amerikalı yetkililer bu hücrenin kafasını keserek öldürdükleri Batılı rehine sayısını en az 27 olarak veriyor.

'Cihatçı John' lakabıyla bilinen Mohammed Emwazi isimli hücre lideri 2015'te Rakka'daki bir insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmüştü. Mohammed Emwazi, Batılı rehinelerin öldürüldüğü videolarda yer almıştı.

Bu videolarda öldürülenler arasında İngiliz yardım görevlileri David Haines ve Alan Henning, Amerikalı gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ile Amerikalı yardım görevlisi Peter Kassig vardı.


MİLİTANLAR İNGİLİZ AKSANINA SAHİP OLDUKLARI İÇİN HÜCREYE THE BEATLES'IN ADI VERİLMİŞ


Hücrenin bir diğer üyesi Aine Davis ise geçen yıl Türkiye'de üst düzey bir DEAŞ militanı olma suçuyla yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı yetkililer Alexanda Kotey'in rehinelere işkence ettiğini ve örgüte yeni militan bulmakla görevli olduğunu açıkladı.

ABD DışiŞleri Bakanlığı, El Şafi El Şeyh'in ise basınçlı su ile sorgulama, çarmıha germe gibi işkence yöntemlerinin yanı sıra infazla korkutarak psikolojik işkence yapmakla "ün kazandığını" kaydediyor.

Militanların İngiliz aksanına sahip olmaları nedeniyle hücreye İngiliz pop grubu 'Beatles'ın isminin verildiği belirtiliyor.

Amerikan New York Times gazetesi, Amerikalı yetkililerin haberleri sır olarak saklamak istediklerini yazdı.

Militanların aileleri BBC'ye yaptıkları açıklamada, basın kuruluşlarında haber çıkana kadar çocuklarının yakalandığını bilmediklerini söylediler.


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