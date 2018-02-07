15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

DEAŞ'ın infaz biriminden 3 kişi Mersin'de yakalandı

Mersin'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların Irak ve Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve örgütün infaz biriminde görev aldıkları belirlendi
 

DEAŞ'ın infaz biriminden 3 kişi Mersin'de yakalandı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin, Irak ve Suriye'de hakimiyetlerini kaybetmesinin ardından kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt yapılanması içerisinde, örgütün infaz biriminde yer aldığına dair hakkında ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen 3 DEAŞ'lının, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kızıl Elma nedir, İstikamet Kızıl Elma neresidir?

Kızıl Elma nedir, İstikamet Kızıl Elma neresidir?
Adana'da kağıt toplayan Suriyeli çocuğa Milli Eğitim Müdürü sahip çıktı

Adana'da kağıt toplayan Suriyeli çocuğa Milli Eğitim Müdürü sahip çıktı
Alparslan Kuytul'un kaza geçiren eşinin 'ajan' imasına sürücüden tepki

Alparslan Kuytul'un kaza geçiren eşinin 'ajan' imasına sürücüden tepki
İstanbul'da kentsel dönüşümle gelen tehlike!

İstanbul'da kentsel dönüşümle gelen tehlike!
Orhan Miroğlu'nun büyük acısı! Oğlu Zerdeş Miroğlu hayatını kaybetti

Orhan Miroğlu'nun büyük acısı! Oğlu Zerdeş Miroğlu hayatını kaybetti
AB Bakanı Ömer Çelik'ten flaş vize açıklaması!

AB Bakanı Ömer Çelik'ten flaş vize açıklaması!
Sakarya Tepesi'ndeki PYD mevzileri yerle bir edildi

Sakarya Tepesi'ndeki PYD mevzileri yerle bir edildi
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ret

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ret
Kemalettin Özdemir ilk kez gözaltına alındı! Adli kontrolle serbest kaldı

Kemalettin Özdemir ilk kez gözaltına alındı! Adli kontrolle serbest kaldı
LNG tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

LNG tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması