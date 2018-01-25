15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

DEAŞ’ın saldırılarından kaçtı PYD’nın füzesi ile can verdi

Terör örgütü DEAŞ’ın saldırısından kaçarak Kilis’e gelen Tarık Tabbah, her gün birlikte camiye gittiği 72 yaşındaki terzi Muzaffer Aydemir ile terör örgütü PYD’nin roketli saldırısında hayatını kaybetti

25 Ocak 2018, Perşembe 23:34
DEAŞ’ın saldırılarından kaçtı PYD’nın füzesi ile can verdi
Kilis’te dün camiye atılan roketli saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Tarık Tabbah’ın (28) hüzünlü hikayesi olduğu ortaya çıktı. Tarık Tabbah, 2012 yılında terör örgütü DEAŞ’ın saldırısı sonucu ailesi ile birlikte kaçarak Türkiye’ye yerleşti. 5 yıl önce hayatını kendisi gibi savaştan kaçan Merva Boşnak ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Bessam Tarık Tabbah (3) ile Şem Tarık Tabbah (2) isimli çocukları oldu.

AYNI SALDIRIDA CAN VERDİLER


Her gün 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir ile birlikte aynı camiye namaza giden Tarık Tabbah, DAEŞ zulmünden kaçarak kurtuldu ancak, terör örgütü PDY/PKK’nın attığı roketin hedefi oldu. Tarık Tabbah (28) ile 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir roketli saldırıda hayatını kaybetti.

SAVAŞTAN KAÇIP GELMİŞTİ


Eşi Marva Boşnak’ın 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Tarık Tabbah’ın kardeşi Muhammed Abdo Tabbah, kardeşinin fayans ustası olduğu ve her gün Muzaffer Aydemir ile birlikte camiye namaza gittiğini belirterek, 2012 yılında savaştan kaçarak Kilis’e yerleştiklerini söyledi. Amcaoğlu Muhammed Tabbah ise, atılan roketlerin Afrin’den atıldığını ve terör örgütü tarafından bu saldırıların yapıldığını kaydetti.

(Mehmet Ali Dağ - Ahmet Arslantaş - Emrah Kızıl /İHA)

Kilis'e, Afrin'den 2 roket atıldı: Ölü ve yaralılar varKilis'e, Afrin'den 2 roket atıldı: Ölü ve yaralılar var
Muzaffer Aydemir bir gün önce 'keşke şehit olsam' demişMuzaffer Aydemir bir gün önce 'keşke şehit olsam' demiş


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Samsun’da kar nedeniyle 43 mahalle elektriksiz kaldı

Samsun’da kar nedeniyle 43 mahalle elektriksiz kaldı
Bakan Zeybekci'den Afrin açıklaması

Bakan Zeybekci'den Afrin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi
Reyhanlı'ya roketli saldırı

Reyhanlı'ya roketli saldırı
Avcılar'da yolcular metrobüs yolunu kapattı

Avcılar'da yolcular metrobüs yolunu kapattı
Hakan Atilla davasında mahkeme yeniden toplanacak

Hakan Atilla davasında mahkeme yeniden toplanacak
Mustafa Sarıgül, Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Mustafa Sarıgül, Afrin şehitleri için mevlit okuttu
Sembolik 'kıyamet saati' 30 saniye ileri alındı!

Sembolik 'kıyamet saati' 30 saniye ileri alındı!
Son Dakika... TSK'dan flaş Afrin açıklaması

Son Dakika... TSK'dan flaş Afrin açıklaması
39 yıllık hasret mutlu sonla bitti

39 yıllık hasret mutlu sonla bitti
Mayın arama köpeği Ayevi Afrin’de Mehmetçik’in gözü olacak

Mayın arama köpeği Ayevi Afrin’de Mehmetçik’in gözü olacak