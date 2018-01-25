DEAŞ’ın saldırılarından kaçtı PYD’nın füzesi ile can verdi

AYNI SALDIRIDA CAN VERDİLER

SAVAŞTAN KAÇIP GELMİŞTİ

Kilis'e, Afrin'den 2 roket atıldı: Ölü ve yaralılar var

Muzaffer Aydemir bir gün önce 'keşke şehit olsam' demiş

Mehmet Nuri Turan

Kilis’te dün camiye atılan roketli saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Tarık Tabbah’ın (28) hüzünlü hikayesi olduğu ortaya çıktı. Tarık Tabbah, 2012 yılında terör örgütü DEAŞ’ın saldırısı sonucu ailesi ile birlikte kaçarak Türkiye’ye yerleşti. 5 yıl önce hayatını kendisi gibi savaştan kaçan Merva Boşnak ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Bessam Tarık Tabbah (3) ile Şem Tarık Tabbah (2) isimli çocukları oldu.Her gün 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir ile birlikte aynı camiye namaza giden Tarık Tabbah, DAEŞ zulmünden kaçarak kurtuldu ancak, terör örgütü PDY/PKK’nın attığı roketin hedefi oldu. Tarık Tabbah (28) ile 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir roketli saldırıda hayatını kaybetti.Eşi Marva Boşnak’ın 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Tarık Tabbah’ın kardeşi Muhammed Abdo Tabbah, kardeşinin fayans ustası olduğu ve her gün Muzaffer Aydemir ile birlikte camiye namaza gittiğini belirterek, 2012 yılında savaştan kaçarak Kilis’e yerleştiklerini söyledi. Amcaoğlu Muhammed Tabbah ise, atılan roketlerin Afrin’den atıldığını ve terör örgütü tarafından bu saldırıların yapıldığını kaydetti.(Mehmet Ali Dağ - Ahmet Arslantaş - Emrah Kızıl /İHA)