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DEAŞ'ın 'savcısı' Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki 'savcısı' çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

DEAŞ'ın 'savcısı' Şanlıurfa'da yakalandı
Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Rakka kentindeki "savcısının", Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti.


3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI


Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın Rakka'daki 'savcısının' üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

DHA
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