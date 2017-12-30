DEAŞ'ın 'savcısı' Şanlıurfa'da yakalandı



3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Haber Merkezi

Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Rakka kentindeki "savcısının", Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti.Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın Rakka'daki 'savcısının' üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.DHA