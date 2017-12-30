DEAŞ'ın 'savcısı' Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Rakka kentindeki "savcısının", Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti.
3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın Rakka'daki 'savcısının' üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
DHA
Haber Merkezi