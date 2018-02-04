15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

DEAŞ'ın sözde 'medya bakanı' yakalandı

DEAŞ'ın sözde "medya bakanı" Ömer Yetek, Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalandı

DEAŞ'ın sözde 'medya bakanı' yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya bakanı olduğu belirlenen Ömer Yetek'in Ankara'da bulunduğu istihbaratı alındı.

Bunun üzerine, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yeni eylem hazırlıkları içerisinde olduğu tespit edilen Yetek'i gözaltına aldı.

Yetek'in, DEAŞ'ın yayın organlarının kontrolünü sağladığı ve Türkiye'de gerçekleşen birçok terör olayını yönettiği belirlendi.

Ömer Yetek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD'li komutan Türk bayraklarının kaldırılmasını istedi

ABD'li komutan Türk bayraklarının kaldırılmasını istedi
TSK ve ÖSO Şeyh Bilal köyünü ve Huruz Dağı'nı teröristlerden aldı

TSK ve ÖSO Şeyh Bilal köyünü ve Huruz Dağı'nı teröristlerden aldı
Abdullah Ağar, Afrin'de teslim olan teröristteki ayrıntıya dikkat çekti!

Abdullah Ağar, Afrin'de teslim olan teröristteki ayrıntıya dikkat çekti!
TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeyinde PYD/PKK işgalindeki Huruz Dağı'nı ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeyinde PYD/PKK işgalindeki Huruz Dağı'nı ele geçirdi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tebrik telgrafı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tebrik telgrafı
Teröristlerin hedef aldığı camiler ayağa kaldırılıyor

Teröristlerin hedef aldığı camiler ayağa kaldırılıyor
Son dakika... Lodos nedeniyle İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri (4 Şubat 2018)

Son dakika... Lodos nedeniyle İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri (4 Şubat 2018)
Ormana gizlenen uyuşturucu drone ve narkotik köpeğiyle bulundu

Ormana gizlenen uyuşturucu drone ve narkotik köpeğiyle bulundu
Son dakika: CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 2. gün (CHP PM seçimi)

Son dakika: CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 2. gün (CHP PM seçimi)
İstanbul'da lodos nedeniyle uçaklar zorlu anlar yaşıyor

İstanbul'da lodos nedeniyle uçaklar zorlu anlar yaşıyor
İSKİ'den İstanbullulara kötü haber! 24 saat su yok (İstanbul'da su kesintisi)

İSKİ'den İstanbullulara kötü haber! 24 saat su yok (İstanbul'da su kesintisi)