15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

DEAŞ üyelerinden adliye çıkışı tuhaf savunma

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan iki şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah’a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı.

DEAŞ üyelerinden adliye çıkışı tuhaf savunma
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Nazilli’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapılan şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler de kullandıkları belirlendi.

Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin, irtibatları ve Suriye’ye giriş - çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.

Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah’a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah’ın kulu olduğumuz için tutuklandık" diye bağırdı. Diğer şüpheli D.M. de, "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da otoyol dilencilerinin foyası ortaya çıktı

İstanbul'da otoyol dilencilerinin foyası ortaya çıktı
Son dakika! Dışişleri'nden Hakan Atilla açıklaması

Son dakika! Dışişleri'nden Hakan Atilla açıklaması
Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Hakan Atilla kimdir?)

Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Hakan Atilla kimdir?)
Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'nı bırakıyor mu?

Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'nı bırakıyor mu?
27 ilde FETÖ operasyonu: 70 asker için yakalama kararı çıkartıldı

27 ilde FETÖ operasyonu: 70 asker için yakalama kararı çıkartıldı
Son dakika: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!
Kulislerde flaş iddia: 18 bakan birden değişebilir

Kulislerde flaş iddia: 18 bakan birden değişebilir
İhracatçılar toplantısındaki tek kadın fotoğrafta kayboldu!

İhracatçılar toplantısındaki tek kadın fotoğrafta kayboldu!
Folklor ekibi Macaristan'a kaçmıştı! Detaylar ortaya çıktı

Folklor ekibi Macaristan'a kaçmıştı! Detaylar ortaya çıktı
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem
Çorum’da çevre düzenlemesinde bulunan yapıda türbe izleri

Çorum’da çevre düzenlemesinde bulunan yapıda türbe izleri