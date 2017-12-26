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Dedeağaç'ın Apalo sahiline 6 metrelik balina karaya vurdu

Yunanistan'daki Dedeağaç’ın Apalo sahilinde, büyük yunusu andıran ziphius türüne ait bir balina karaya vurdu

Dedeağaç'ın Apalo sahiline 6 metrelik balina karaya vurdu
Aleksandrupolis Belediyesi 6 metre uzunluğunda olan balinayı gömmek üzere kumsaldan aldı. Uzmanlar 5 ile 7 metre uzunluğunda ve 3 ile 6 ton ağırlığında olan ziphius balinalarının daha önce de Girit Adası çevresinde görüldüğünü söylediler.

DHA
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