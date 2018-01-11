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Dedeğöl Dağları'na maden ruhsatı

Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Eldere köyünün hemen üstünde bulunan Türkiye’nin en önemli doğa sporları ve eko turizm alanlarından Dedegöl dağ silsilesinin Kuzukulağı yaylasında 100 hektarlık alana maden yada mermer arama ruhsatı verildi

Dedeğöl Dağları'na maden ruhsatı
Türkiye'nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının bulunduğu ve dünya çapında tanınan Dedegöl Dağları ile Kuzukulağı Yaylası tırmanış bölgesine maden arama ruhsatı verildi. Bu bölge Isparta ili, Aksu ilçesi, Eldere köyü sınırları içerisinde bulunuyor. 


İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI


Kaya tırmanışçıları ve dağcılar maden ruhsatı sonrasında yaptıkları açıklamada 2000’li yılların başında kaya tırmanış rotaların açılması ile tanınan bölge, Türkiye’nin en çok bilinen doğa sporları merkezlerinden biri olarak bilindiğine dikkat çekerken, bölgenin sahip olduğu kaya tırmanış ve doğa sporları potansiyeli sınırsız olduğunu dile getirdiler. Tırmanışçılar ayrıca resmi kurumlara da başvurdu ve bir de imza kampanyası başlattı. 
 


YERLİ YABANCI TURİST AKININA UĞRUYOR


Dedegöl Dağları’nın, doğa sporları için son derece uygun alanlar olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:
 
Bahsi geçen Kuzukulağı Yaylası ve civarına yıl içinde dört mevsim boyunca binlerce doğa sporcusu kaya tırmanışı, uzun duvar tırmanışı, sportif kaya tırmanışı, dağcılık, tur kayağı, kampçılık, doğa yürüyüşü, bisiklet ve motocross için kullanılıyor.
 
Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden gelen bu sporcular Isparta, Eğirdir, Aksu ve köylerine ekoturizm yolu ile katma değer sağlıyor. Kültür Turizm Bakanlığı ve Isparta Valiliğinin himayesinde yürütülen projelerle St. Paul yolu, Kapıkaya ve Yazılı Kanyon tırmanış bölgeleri, Davraz Dağı Kayak Tesisleri sayesinde yöre yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından kullanılmaktadır.
 
Bölge Türkiye turizminin lokomotifi olan Güney sahillerine ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği Antalya Havalimanı’na çok yakın bir mesafede bulunmaktadır.”
 


MADEN BİTİRİR



Maden arama işlemi, bölgeye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceği kaydedilen açıklamada, “Madencilik ve taş ocağı faaliyetleri, sportif faaliyetleri ve sürdürülebilir turizmi bitireceği gibi hayvancılık, tarım gibi yaşamsal döngülere de zarar verecektir.

Son yıllarda Türkiye’nin tanıtımına ve kış dönemi turizmine canlılığına katkı yapan ve her sene yaklaşık yerli ve yabancı 20-25 bin sporcunun ziyaret ettiği Antalya-Geyikbayırı bölgesi de aynı sorunu yaşamış ve ilgili bakanlıkların sürece hızlı müdahalesi sonucunda bölgedeki tüm maden arama ruhsatları iptal edilmiştir.
 
Dileğimiz Dedegöl Dağları Kuzukulağı bölgesinde de maden arama ruhsatının bir an önce iptal edilmesidir” denildi.

Hürriyet/ Şebnem Turhan

 


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