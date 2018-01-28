Define ararken patlatılan dinamit can aldı

Kayseri’de define ararken patlatılan dinamitin etkisiyle oluşan göçüğün altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtarıldı

Define ararken patlatılan dinamit can aldı
Yahyalı ilçesi Taşhan Mahallesi Danaözü mevkisinde patlama sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Sesin yükseldiği yere gelen ekipler, arazide define aradıkları ve dinamit patlattıkları ne sürülen Sefer Aslan ile Mustafa Ülger’in, patlamanın etkisiyle oluşan göçüğün altında kaldığını belirledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Olay yerine çağıralan UMKE ekipleri, Aslan’ı yaralı kurtarırken Ülger’in cesedine ulaştı.

Aslan, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, Ülger’in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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