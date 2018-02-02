Defne Joy Foster nasıl öldü? Ölümünün 7. yılında anıldı

Defne Joy Foster dosyası FETÖ şüphesiyle raftan indi

Büşra Kamış

? Defne Joy Foster'ınnedir? Sihirli Annem dizisiyle akıllara kazınan oyuncu ölümünün 7'nci yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Defne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin tüm detayları haberimizde yer verdik. 2011 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster, ölümünün 7’nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarının başında anıldı.Anma törenine anne Hatice Foster ile merhum oyuncunun yakınları ve arkadaşları katıldı. Anma töreninde Defne Joy Foster'ın mezarı başında toplanan yakınları dua etti.Törende ayakta durmakta zorlanan anne Hatice Foster, ağlayarak kızının mezar taşına sarıldı. Uzun süre kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster'ı yakınları teselli etti. Hatice Foster, "Çok üzgünüm, Allah baş düşmanımın başına vermesin" diye konuştu., 15 ayrı adli tıp uzmanının oybirliği ile kabul ettiği raporla kesinleşti. Adli Tıp’ta 15 uzman oy birliğiyle karar aldı. Kerem Altan için, “yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçlamasıyla, sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen dava dosyasına ulaşan raporda, Foster'in kesin ölüm sebebi belli oldu.Aysun Yazıcı’nın Taraf’taki haberine göre, 15 ayrı Adli Tıp uzmanının oybirliğiyle kesinleşen raporda, astım hastası olan Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği vurgulandı. Raporda, “Astım tanısı ile takip edilen, otopsisinde toksikolojik incelemede, kanında 208 mg Etanol,7.8 mg Sulbuttanol, 1.28 ml caffeine ve 1.72 mg pheniramine bulunan kişinin ölümünün; almış olduğu alkolün kolaylaştırıcı etkisi ile kanında bulunan ilaçların muhtemel yan etkilerine bağlı olarak meydana gelmiş ölüm olarak değerlendirildiği” ifadeleri yer aldı.Oyuncu Foster'in annesi Hatice Foster'ın, Kerem Altan'ın ambulansı geç çağırarak kızının ölümüne neden olduğu iddiası da raporda desteklenmedi. Erken müdahale edildiği takdirde Foster'ın kurtulup kurtulamayacağı konusunda tıbben görüş belirtilemeyeceği belirtilen raporda, “Bütün acil durumlarda erken müdahalenin önemli olduğu tıbben bilinmekle beraber bu vakada erken müdahale edildiği takdirde kişinin kurtulup kurtulmayacağı hususunda kesin bir görüş belirtmenin tıbben mümkün olmadığı oy birliğiyle mütalaa olunur” denildi.Defne Joy Foster, 2 Mayıs 1979 tarihinde,İncirlik'te dünyaya geldi. Annesi Hatice Nayman, babası Steve Foster'dır. Baba tarafından Amerikan ve anne tarafından Türk olan Foster, İzmir Alsancak Okulu'nda ortaöğrenimini tamamladı.1996 yılında Kral TV ekranlarında başladığı DJ'lik kariyerinde sempatilarında nadir görülen melez güzelliği ile tanınan Foster, uzun bir süre bu mesleği icra etmesinin yanı sıra pek çok farklı tv kanalında yayınlanan çeşitli müzik programlarının da sunuculuğunu gerçekleştirdi.