Defne Samyeli: Cem'e abi derdim

Bu arkadaşlık ‘O Ses Türkiye’nin
yılbaşı özel yayınında aşka dönüştü. Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile arkadaşlığını yılbaşı özel programında şu sözlerle anlatmıştı:
"Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur."
Defne Samyeli'nin sözlerinin ardından "Ben çirkinler bölümündeydim" esprisi yapan Cem Yılmaz, stüdyoyu kahkahaya boğmuştu.
İŞTE O ANLAR...
Defne Samyeli,
önceki akşam Cem Yılmaz'ın
evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.
Defne Samyeli
'KOMİKSİNİZ'
evden çıkarken aşkla ilgili soruya, “Komiksiniz” şeklinde yanıt vermişti. Ardından otomobiline binen Defne Samyeli
aracını otoparktan çıkarmakta zorlanınca, park halindeki bir otomobile çarpmıştı.
'BİZİM EVDE MERCEDES TAMİRCİSİ VAR'
Cem Yılmaz ise Defne Samyeli'nin arabasının kendi garajında olmasını "Bizim evde Mercedes tamircisi var. Arada arkadaşlarım arabalarını tamire bırakır.” diyerek yorumlamıştı.
Defne Samyeli sessizliğini bozdu
Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci var
Cem Yılmaz, Defne Samyeli’yi takibe aldı
Elif Bayram