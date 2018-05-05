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Defne Samyeli: Cem'e abi derdim

 Bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz (45) ile Defne Samyeli (46) üniversiteden arkadaş çıktı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 14:35
Defne Samyeli: Cem'e abi derdim
Bu arkadaşlık ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel yayınında aşka dönüştü. Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile arkadaşlığını  yılbaşı özel programında şu sözlerle anlatmıştı:

"Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur." 

Defne Samyeli'nin sözlerinin ardından "Ben çirkinler bölümündeydim" esprisi yapan Cem Yılmaz, stüdyoyu kahkahaya boğmuştu.


İŞTE O ANLAR...




Defne Samyeli, önceki akşam Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti. 


'KOMİKSİNİZ'


Defne Samyeli evden çıkarken aşkla ilgili soruya, “Komiksiniz” şeklinde yanıt vermişti. Ardından otomobiline binen Defne Samyeli aracını otoparktan çıkarmakta zorlanınca, park halindeki bir otomobile çarpmıştı.


'BİZİM EVDE MERCEDES TAMİRCİSİ VAR'


Cem Yılmaz ise Defne Samyeli'nin arabasının kendi garajında olmasını "Bizim evde Mercedes tamircisi var. Arada arkadaşlarım arabalarını tamire bırakır.” diyerek yorumlamıştı.





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