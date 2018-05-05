Defne Samyeli: Cem'e abi derdim

Defne Samyeli'nin sözlerinin ardından "Ben çirkinler bölümündeydim" esprisi yapan Cem Yılmaz, stüdyoyu kahkahaya boğmuştu.



İŞTE O ANLAR...



'KOMİKSİNİZ'



'BİZİM EVDE MERCEDES TAMİRCİSİ VAR'

Defne Samyeli sessizliğini bozdu

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci var

Cem Yılmaz, Defne Samyeli’yi takibe aldı

Elif Bayram

Bu arkadaşlıkyılbaşı özel yayınında aşka dönüştü. Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile arkadaşlığını yılbaşı özel programında şu sözlerle anlatmıştı:"Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur."önceki akşamevinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.evden çıkarken aşkla ilgili soruya, “Komiksiniz” şeklinde yanıt vermişti. Ardından otomobiline binenaracını otoparktan çıkarmakta zorlanınca, park halindeki bir otomobile çarpmıştı.Cem Yılmaz ise Defne Samyeli'nin arabasının kendi garajında olmasını "Bizim evde Mercedes tamircisi var. Arada arkadaşlarım arabalarını tamire bırakır.” diyerek yorumlamıştı.