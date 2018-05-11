Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam!

Defne Samyeli, geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci var

Çiğdem Saltık

Bir süredirile aşk yaşayan'ın, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna aldığı iddia edilmişti. Defne Samyeli ile Cem Yılmaz önceki gece '' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyenve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.