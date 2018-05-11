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Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam!

Geçenhafta Cem Yılmaz'ın evinde sabahlayan Defne Samyeli'nin komedyenle olan aşkı bütün hızıyla devam ediyor. İkili dün akşam Emirgan'da bulunan bir mekan çıkışı kameralara yansıdı

11 Mayıs 2018, Cuma 10:25
Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam!
Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna aldığı iddia edilmişti. Defne Samyeli ile Cem Yılmaz önceki gece 'Gizli Kalsın' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyen Cem YılmazDefne Samyeli ve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.



Defne Samyeli, geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti. 

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci varCem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci var


 


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