Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam!

Bir süredir Defne Samyeli
ile aşk yaşayan Cem Yılmaz
'ın, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna aldığı iddia edilmişti. Defne Samyeli ile Cem Yılmaz önceki gece 'Gizli Kalsın
' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyen Cem Yılmaz
, Defne Samyeli
ve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.
Defne Samyeli, geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.
Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu: Bizim evde tamirci var
Çiğdem Saltık