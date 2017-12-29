Defne Samyeli'nin kızı Derin, yağlı yediği için üşümüyormuş!

YAZDAN KALMA KIYAFETLE DOLAŞIYOR

"YAĞLI BESİNLER YEDİĞİM İÇİN ÜŞÜMÜYORUM"

Defne Samyeli ve kızları geceye damga vurdu

Deren Talu böyle görüntülendi:

Çiğdem Saltık

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulanu bir AVM'de muhabirler tarafından görüntülendi.Havaların soğuk olmasına rağmen yaz aylarından kalma bir kıyafetle görüntülenen,ile'nun kızlarımuhabirlerin sorularını ayaküstü de olsa yanıtladı.Alışveriş turunun ardından arkadaşlarıyla buluşmak üzere bir restorana geçen, "Bu ince kıyafetlerle dışarıda üşümüyor musunuz?" diye sorulunca gülerek şöyle dedi:"Yağlı besinleri çok tüketiyorum. O yüzden üşümüyorum."