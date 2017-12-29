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Defne Samyeli'nin kızı Derin, yağlı yediği için üşümüyormuş!

Önceki gün yazdan kalma kıyafetle görüntülenen Derin Talu, muhabirlerin "Üşümüyor musun?" sorusuna "Yağlı besinleri çok tüketiyorum. O yüzden üşümüyorum" cevabını verdi

29 Aralık 2017, Cuma 10:19
Defne Samyeli'nin kızı Derin, yağlı yediği için üşümüyormuş!
Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Derin Talu bir AVM'de muhabirler tarafından görüntülendi.

YAZDAN KALMA KIYAFETLE DOLAŞIYOR

Havaların soğuk olmasına rağmen yaz aylarından kalma bir kıyafetle görüntülenen, Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızları Derin muhabirlerin sorularını ayaküstü de olsa yanıtladı.

"YAĞLI BESİNLER YEDİĞİM İÇİN ÜŞÜMÜYORUM"

Alışveriş turunun ardından arkadaşlarıyla buluşmak üzere bir restorana geçen Derin Talu, "Bu ince kıyafetlerle dışarıda üşümüyor musunuz?" diye sorulunca gülerek şöyle dedi:

"Yağlı besinleri çok tüketiyorum. O yüzden üşümüyorum."

Defne Samyeli ve kızları geceye damga vurduDefne Samyeli ve kızları geceye damga vurdu

Deren Talu böyle görüntülendi:

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