Defne Samyeli'nin kızı Derin, yağlı yediği için üşümüyormuş!

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Derin Tal
u bir AVM'de muhabirler tarafından görüntülendi.
YAZDAN KALMA KIYAFETLE DOLAŞIYOR
Havaların soğuk olmasına rağmen yaz aylarından kalma bir kıyafetle görüntülenen, Defne Samyeli
ile Eren Talu
'nun kızları Derin
muhabirlerin sorularını ayaküstü de olsa yanıtladı.
"YAĞLI BESİNLER YEDİĞİM İÇİN ÜŞÜMÜYORUM"
Alışveriş turunun ardından arkadaşlarıyla buluşmak üzere bir restorana geçen Derin Talu
, "Bu ince kıyafetlerle dışarıda üşümüyor musunuz?" diye sorulunca gülerek şöyle dedi:
"Yağlı besinleri çok tüketiyorum. O yüzden üşümüyorum."
Defne Samyeli ve kızları geceye damga vurdu
Deren Talu böyle görüntülendi:
Çiğdem Saltık