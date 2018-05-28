Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkı devam ediyor. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerine yaptığı yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

"HAYRANINIZIM"

Cem Yılmaz, Instagram'da "Diamond Elit Platinum Plus! Yeni gösterimin adını buldum" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Paylaşıma ilk yorum sevgilisi Defne Samyeli'den geldi. Samyeli, yumruk emojisi koyup beğendiğini belli etti.

Cem Yılmaz da Samyeli'nin bu yorumunun altına hemen bir cevap verdi. Yılmaz, Samyeli'ye; “Sizi tanıyorum! Bildiğimiz Defne Samyeli değil mi? Çok teşekkürler. İyi akşamlar” dedi. Ardından Samyeli, Yılmaz’ın bu jestini görerek bir yorumda daha bulundu ve ‘Hayranınızım’ notunu düştü.