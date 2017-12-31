İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Değerli kağıt bedellerine zam yapıldı (2018'de kimlik, ehliyet, pasaport ücretleri)

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan tebliğde yeni yılda kimlik, pasaport, ehliyet başta olmak üzere değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedelleri açıklandı. 2018 yılı fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 14 ila 37 arasında zam yapıldı

Değerli kağıt bedellerine zam yapıldı (2018'de kimlik, ehliyet, pasaport ücretleri)
Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yeni yılda değerli kağıtlara yüzde 14 ila 37 arasında zam geldi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

2018 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

2018 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
İşçi ve esnafın yenilik yılı (2018'de çalışma hayatında neler değişecek?)

İşçi ve esnafın yenilik yılı (2018'de çalışma hayatında neler değişecek?)
Noterler ruhsat vermeye hazır

Noterler ruhsat vermeye hazır
Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)
’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı

’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı
Bakan Zeybekci'den Bitcoin açıklaması

Bakan Zeybekci'den Bitcoin açıklaması
2017 yılında altın ve euro, dolardan 3 kat fazla kazandırdı

2017 yılında altın ve euro, dolardan 3 kat fazla kazandırdı
Türk firması Canovate dünyada ilk 10'a girdi

Türk firması Canovate dünyada ilk 10'a girdi
Çalışanlar 2018'de 116 gün tatil yapacak (2018'de kaç gün tatil var?)

Çalışanlar 2018'de 116 gün tatil yapacak (2018'de kaç gün tatil var?)
Kış lastiği takmayanlar dikkat! Cezası yeni yılda artıyor

Kış lastiği takmayanlar dikkat! Cezası yeni yılda artıyor